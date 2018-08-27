В Нижегородской области нашли потерявшегося ребенка

Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося пятилетнего мальчика в городе Сергаче Нижегородской области, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Родители ребенка сообщили, что вечером он ушел из дома и не вернулся. Мальчик лишен способности говорить. Получив ориентировку, старшие сержанты Александр Косовичев и Юрий Белов приступили к поискам.

Сначала росгвардейцы опросили местных жителей и обследовали дворовые территории, а затем отправились в лесополосу. Там в одном из оврагов они обнаружили ребенка. Мальчик замерз и был напуган.

Сотрудники Росгвардии передали ребенка родителям, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.