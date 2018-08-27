Ещё
В Нижегородской области нашли потерявшегося ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижегородской области нашли потерявшегося ребенка 

АиФ Нижний Новгород 27 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося пятилетнего мальчика в городе Сергаче Нижегородской области, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Родители ребенка сообщили, что вечером он ушел из дома и не вернулся. Мальчик лишен способности говорить. Получив ориентировку, старшие сержанты Александр Косовичев и Юрий Белов приступили к поискам.
Сначала росгвардейцы опросили местных жителей и обследовали дворовые территории, а затем отправились в лесополосу. Там в одном из оврагов они обнаружили ребенка. Мальчик замерз и был напуган.
Сотрудники Росгвардии передали ребенка родителям, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Гранит науки. Как подготовить ребенка к учебе в школе Пропавшие в Нижегородской области девочки найдены живыми Красота в положении-2014. Самой красивой будущей мамой стала Алсу Шаварова
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса50
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение