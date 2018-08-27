10 опасных вещей, которые все мамы делают с новорожденными

Забывают о срыгиваниях. «Помогать» малышу после каждого кормления может быть утомительно, но большинству детей это необходимо. Иначе скопившийся воздух и излишки молока будут мучать кроху (и его маму).

Допаивают. Согласно данным современных исследований, вода не нужна ни грудничкам, ни искусственникам: им достаточно жидкости из молока или смеси. Более того, пресловутая «водичка» создает лишнюю нагрузку на почки крохи и способна вызвать токсический шок.

Стирают обычным порошком. Сертифицированные детские стиральные средства — это не просто маркетинг. «Взрослые» порошки действительно содержат много ядерных химикатов, которые будут накапливаться в организме малыша.

Не ограничивают визиты. Современные педиатры рекомендуют прислушаться к советам прабабушек и максимально поберечь малыша от наплыва гостей (хотя бы в первые недели). А уж поцелуи в личико и вовсе стоит запретить — доказано, что это лучший способ передачи инфекций.

Украшают кроватку. Бортики, рюши, подушечки — все это очень мило, но очень небезопасно. Для того, чтобы снизить риск СВДС, ограничьтесь жестким матрасиком и натяжной простыней.

Укладывают в шезлонге или автокресле. Соблазнительная идея, особенно если малыш хорошо спит в этих приспособлениях. Но педиатры предупреждают, что такой сон может быть опасен для детского позвоночника.

Не выкладывают на животик. Да, большинство малышей громко протестуют против этой процедуры. Но учиться держать головку лежа на животе — жизненно важный навык для новорожденного.

Чистят ушки ватными палочками. Запомните: в уши новорожденного ничем нельзя залезать. Да, даже «детскими» палочками с ограничителями — это может плохо кончиться. Бережно удаляйте выделения, которые появляются на выходе ушного канала.

Разрешают гаджеты. Да, многие младенцы уже в два-три месяца успешно «залипают» перед экраном планшета или телевизора. А у мамы освобождается время, но это время покупается очень дорогой ценой — зрения, слуха, нервной системы малыша.

Не стерилизуют. Нет, облизать соску недостаточно. И облить бутылочку кипятком — тоже. Вредные микроорганизмы не дремлют!