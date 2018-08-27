«Школа для приемных родителей» прошла в Подмосковье

«Школа для приемных родителей» — площадку с таким названием организовали на форуме педагогов Подмосковья. Ее цель — подготовить семейную пару к воспитанию сирот.

В мероприятии приняли участие лучшие российские и зарубежные эксперты. Они отвечали на все волнующие будущих родителей вопросы. К примеру, подробно обсуждалось воспитание детей с ограниченными возможностями. Также специалисты давали советы, касательно воспитания сирот.

В Подмосковье создана система профилактики вторичного сиротства. Сотрудники служб, работающих в этой области, проводят несколько тестов для приемных родителей. Так ребенку подбирают лучших кандидатов, которые способны о нем позаботиться.