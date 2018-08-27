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В Волгограде многодетная мать избивала и морила голодом 2-летнего сына
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В Волгограде многодетная мать избивала и морила голодом 2-летнего сына 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
35-летняя жительница Тракторозаводского района Волгограда избивала и не давала есть 2-летнему сыну из-за неприязни к нему.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, правоохранители узнали об этом, когда посетили семью вместе с органами опеки. Специалисты заметили, что женщина изолирует ребенка от остальных детей — дочерей 8 лет и двух месяцев — мальчик сидел один в комнате, не ест, не пьет и выглядит подавленно.
Женщина заявила специалистам, что не испытывает к мальчику материнских чувств, поэтому обращается с ним жестоко. А еды и воды лишает его якобы в воспитательных целях. Так как такие методы на ребенка не действовали, она закрывала его в комнате, чтобы не слышать плачь и заниматься другими детыми.
Известно, что ранее сына женщина принудительно забирали в больницу из-за проблем со здоровьем и отсутствия ухода за ним. Сейчас его снова госпитализировали. Мальчик пройдет лечение и реабилитацию.
На мать возбуждено уголовное дело. Ей грозит до трех лет колонии.
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