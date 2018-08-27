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Супрун взялась за детей: глава Минздрава дает новые советы
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Супрун взялась за детей: глава Минздрава дает новые советы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом она написала в Facebook. Она подготовила свои рекомендации совместно с нейрохирургом Вадимом Ильяшенко. Серди прочего, советуется классическая укладка рюкзака, в том числе используемая и туристами: организовать размещение предметов в рюкзаке таким образом, чтобы наиболее тяжелые были внизу, ближе к центру и к спине.
«Поощряйте ребенка рассказывать о любом дискомфорте, боли, онемении или других ощущениях в спине, шее, руках или ногах, которые возникают при ношении рюкзака. Не ждите, когда ребенок сам сообщит, — очень часто дети воспринимают дискомфорт как должное», — написала Супрун.
Она также обратила внимание на то, что ребенок всегда должен использовать две лямки рюкзака — это убережет его от искривления позвоночника. Кроме того, она посоветовала плотно затягивать лямки, чтобы рюкзак прилегал к спине по всей длине. Супрун обратила внимание родителей на то, что они должны следить за тем, как их дети собирают рюкзак и как его несут.
«Следите, чтобы ребенок не наклонялся вперед для компенсации веса рюкзака. Если вам кажется, что рюкзак тяжеловат для ребенка, уберите несколько учебников из рюкзака и пусть ребенок несет их в руках (это облегчит нагрузку на спину). Если вес рюкзака является чрезмерным и проблема остается, приобретите второй комплект книжек: один — для дома, другой — для школы», — заявила Супрун.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун известна своими советами о том, как правильно жить, чтобы оставаться здоровым. В то же время, ситуация в украинском здравоохранении оставляет желать лучшего.
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