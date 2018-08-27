«Он их слишком любил»: коллега Табакова рассказал о его привязанности к Зудиной и детям 

Ради молодой актрисы Олег Табаков оставил семью. Первая жена Людмила Крылова родила ему двоих детей: сына Антона, ему 58 лет и дочку Александру, ей 52 года. Однако, когда Олег Павлович встретил Марину Зудину он был готов на все, чтобы сохранить отношения с юной актрисой.
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«Видна порода!»: 23-летний Павел Табаков напомнил покойного отцаКак и покойный Олег Табаков, его сын Павел выбрал творческую профессию. Зудина не скрывает, что Табаков почувствовал, что она может найти себе подходящего мужчину и создать семью, тогда то он и решился на самый важный шаг в своей жизни. Пара сыграла свадьбу и вскоре Марина родила сына Павла, сейчас ему 22 года, дочка Мария появилась на свет 2006 году, девочке всего 12 лет.
В марте Олег Табаков скончался. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет. Оставив жену и с двумя детьми. Старший сын Павел пошел стопам отца — он снимается в кино, а дочка только ходит в школу. И вот теперь после смерти Олега Павловича близкие друзья и коллеги артиста делятся воспоминаниями о нем и его близких, рассказывая то, о чем раньше предпочитали молчать.
Марина Зудина с мужем Олегом Табаковым и сыном Павлом (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")
В одном из своих интервью выпускник Школы-студии МХАТ, коллега Табакова Алексей Неклюдов заверил, что в актерах покойный худрук ценил исключительно талант и харизму. Однако готов был пойти на уступки ради жены и сына.
«Он их слишком любил. Отцовскую любовь и любовь мужа можно простить. Когда-то я в театре у Олега Павловича играл в спектакле «Матросская тишина» вместе с блестящими Володей Машковым и Женей Мироновым. А потом Табаков захотел возобновить эту постановку и ввел туда сына Пашу. Я не судья, но раз Олег Павлович захотел так сделать, он имел на это право», — приводит EG.RU слова Неклюдова.