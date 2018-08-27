«Он их слишком любил»: коллега Табакова рассказал о его привязанности к Зудиной и детям

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«Видна порода!»: 23-летний Павел Табаков напомнил покойного отцаКак и покойный Олег Табаков, его сын Павел выбрал творческую профессию. Зудина не скрывает, что Табаков почувствовал, что она может найти себе подходящего мужчину и создать семью, тогда то он и решился на самый важный шаг в своей жизни. Пара сыграла свадьбу и вскоре Марина родила сына Павла, сейчас ему 22 года, дочка Мария появилась на свет 2006 году, девочке всего 12 лет.

В марте Олег Табаков скончался. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет. Оставив жену и с двумя детьми. Старший сын Павел пошел стопам отца — он снимается в кино, а дочка только ходит в школу. И вот теперь после смерти Олега Павловича близкие друзья и коллеги артиста делятся воспоминаниями о нем и его близких, рассказывая то, о чем раньше предпочитали молчать.

Марина Зудина с мужем Олегом Табаковым и сыном Павлом (Фото: Борис Кудрявов /"ЭГ")

В одном из своих интервью выпускник Школы-студии МХАТ, коллега Табакова Алексей Неклюдов заверил, что в актерах покойный худрук ценил исключительно талант и харизму. Однако готов был пойти на уступки ради жены и сына.