Подростки могут уплачивать имущественные налоги самостоятельно

Плательщиками налога на имущество физлиц являются все владельцы такового вне зависимости от их возраста. Поэтому если на ребенка записана квартира или дом, то он тоже должен уплачивать налог за эти объекты.

НК РФ разрешает налогоплательщику действовать через своего законного или уполномоченного представителя. Для детей таковыми являются их родители, усыновители и опекуны.

Если ребенок не достиг 14 лет, то расплачиваться за него с бюджетом должны именно представители, если ему от 14 до 18 лет, то с письменного разрешения последних он вправе это делать самостоятельно.

Минфин РФ отметил, что региональные власти вправе вводить дополнительные льготы по уплате имущественных налогов, в том числе и для несовершеннолетних плательщиков.

ПИСЬМА Минфина РФ от 06.08.2018 № 03-05-06-01/55302, от 03.08.2018 № 03-05-06-01/54825

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»