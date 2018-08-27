Место подвигу есть всегда. В Махачкале турист из Липецка спас тонущих в море детей

Место подвигу есть всегда. В Махачкале турист из Липецка спас тонущих в море детей25 августа чуть не приключилось несчастье, в Каспийском море тонули двое детей — девочки 8 и 14 лет. Но, к счастью, рядом оказались неравнодушная семейная пара, приехавшая на отдых в Дагестан. Мужчина тут же прыгнул в воду и спас девочек. Денис Кожевников — житель Липецкой области. Дагестан — это излюбленное место отдыха для его семьи. В этом году выбор пал на одну туристических баз в Кировском районе Махачкалы, утром субботы Денис с супругой направились на пляж.

Море было неспокойно, но изнуряющая жара вынудила позабыть об осторожности: и взрослые, и дети были не прочь поплескаться в воде. Внезапно двух девочек унесло течением за волнорез. Денис, услышав крики о помощи, бросился в воду. Герой, не побоявшись глубины, отплыл далеко от берега, схватил первого ребенка и вытолкнул его на поверхность. У 8-летней девочки был спасательный жилет, что во многом облегчило спасение.

Денис вновь кинулся в воду, чтобы спасти вторую девочку, но страх, паника вынудили девочку уцепиться за Дениса. Спаситель подталкивал девочку к берегу, доплывал до нее и снова подталкивал. Так длилось до тех пор, пока другие отдыхающие не помогли выбраться девочке. Обессиленного мужчину стало относить течением, и он позвал на помощь. Мужчины бросились к нему и помогли выбраться на берег.

Скорая прибыла довольно быстро, Дениса госпитализировали в районную больницу Новолака, девочек — в больницу Махачкалы. После оказания медицинской помощи, пострадавшие были выписаны во второй половине дня.

Девочки приезжали из Чечни на выходные с родителями, Денис и его семья возвращаются в Липецк. В планах семьи вновь посетить Дагестан, они надеются, что подобного больше не произойдет, а отдыхающие будут ответственнее, ведь море нередко весьма коварно.