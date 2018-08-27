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Ольга Рапунцель снялась в откровенной фотосессии с ребенком
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Ольга Рапунцель снялась в откровенной фотосессии с ребенком 

Super.ru 1 час назад
Фото: Super.ru
Недавно ставшая мамой 31-летняя участница скандальной телестройки обнажилась перед камерой. Ольга Рапунцель приняла участие в откровенной фотосессии для журнала «Дом-2». Девушка снялась в нижнем белье, прикрыв оголённую грудь пятимесячной дочерью Василисой.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко — одни из самых обсуждаемых и популярных участников проекта. Их пара стала самой обсуждаемой телестройки, но вместе с тем у этой семьи тысячи хейтеров. За несколько лет в эфире Дмитрий успел изменить Оле, избить её маму, уйти от Ольги, затем вернуться, а также найти и потерять работу за периметром. Сама Рапунцель всё это время закатывала бесчисленные истерики в эфире, однако простила ему и измены, и избиение мамы.
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