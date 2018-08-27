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Актер Иван Жидков вернулся к бывшей возлюбленной ради сына
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Актер Иван Жидков вернулся к бывшей возлюбленной ради сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Иван Жидков и Лилия Соловьева решили начать отношения с чистого листа.
В конце июня 2018 года стало известно, что Иван Жидков расстался с матерью своего сына Лилией Соловьевой после двух лет отношений. «У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все», — откровенничал актер. Теперь же пара решила забыть о прошлых обидах. Лилия уже переехала в новую квартиру Ивана вместе с девятимесячным малышом Степаном.
Да, мы помирились, все у нас хорошо. О свадьбе пока не думаем, рано еще, только-только отношения наладились,
— заявил Жидков в интервью «СтарХиту».
Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1)
22 Авг 2018 в 8:05 PDT  Сейчас Иван и Лилия с сыном живут в новой квартире — в элитном квартале «Сердце столицы» на 84-м этаже, откуда открывается прекрасный вид на Москву-реку.
Теперь в семье царят гармония и уважение: молодые родители поняли, что не могут жить друг без друга.
Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1)
10 Июл 2018 в 7:24 PDT  Хотя еще совсем недавно Лилия говорила о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в отношениях с актером. По словам девушки, Ивану не нравилось в ней многое, начиная от стиля в одежде и заканчивая поведением с ребенком. По его мнению, после появления на свет сына молодой маме стоило бы больше заниматься саморазвитием, а не воспитанием наследника. Соловьева отметила, что она хотела самостоятельно растить Степу, видеть его первые достижения, а не отдавать мальчика на воспитание няням.
Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1)
22 Мар 2018 в 4:24 PDT  Ваня моего энтузиазма не разделял. Напротив, говорил: «Я знаю кучу мам, которые развивались как личности. Только родили, сразу — работать!» То, что я сижу дома и занимаюсь ребенком, мне ставилось в укор много раз. Хотя из начальной установки — дом и дети для меня главное — тайны никто не делал. Это же не означает нежелания развиваться! Просто всему свое время. Но понятие о времени у нас тоже, увы, было разным. Однажды Ваня сказал: «Степе уже два месяца, а ты продолжаешь сидеть дома!»
Напомним, до Лилии Иван Жидков был женат на актрисе Татьяне Арнтгольц, от которой у него подрастает восьмилетняя дочь Маша.
Фото: Instagram @ivancarevich1
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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