В Сети запустили флешмоб #почему_я_делаю_прививки

Родители объясняют другим, почему они выступают за вакцинацию детей.

Тема прививок является одной из самых спорных в воспитании детей. Одни родители выступают за вакцинацию, другие же категорически против, создают группы антипрививочников, находят все новые причины и аргументы, почему не стоит ставить прививки детям. При этом печальная статистка сообщает о том, что из-за массового отказа от вакцинаций, растет число заболевших. Так, например, на днях стало известно, что в Европе зафиксирована рекордная вспышка кори. Россия также есть в числе стран, которые попали под удар. В связи с этими событиями в Сети активисты группы «Прививка от мракобесия» запустили флешмоб #почемуяделаю_прививки.

Мы решили, что с нас достаточно. Мы хотим, чтобы люди, поддерживающие прививки, знали, что они не одни, что адекватных людей, доверяющих официальной медицине, а не псевдопрофессионалам из Инстаграма и ЖЖ, много. Поэтому мы решили запустить флешмоб — #почему_я_делаю_прививки. Поделись своей историей в социальных сетях, поставив хэштег, расскажи о том, почему ты за прививки. Так ты не только найдешь единомышленников, ты поможешь другим сделать правильный выбор. И это очень важно.

— призывают авторы флешмоба.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Авторы флешмоба заявили, что их целью является донесение до людей информации о том, что надо заботиться о здоровье своих детей, а также доверять исключительно традиционной медицине. Под хештегом уже появляются первые истории родителей, среди которых есть даже мнения врачей. Вот, например, медик Ольга пишет следующее:

В медицинских вузах приступают к изучению такой темы, как вакцинация, далеко не с первого года обучения. До этого студент подробно разбирается, как организм работает на всех уровнях. Как он взаимодействует с разными веществами изнутри и извне. Потом — как он работает в условиях патологии. Как взаимодействует с микроорганизмами, и чем может им ответить — микробиология и иммунология. Студент учится пользоваться источниками в многочисленных научных кружках, получать достоверную информацию. И только после этого начинаются специальные дисциплины. Тогда, когда уже есть целостная картина о происходящем. Потом — еще годы на освоение специализации. Это именно та причина, по которой следует лечиться у специалиста, а самолечение не доводит до добра.

Свою историю под хештегом может написать любой родитель до 28 сентября. Создатели инициативы обещали выбрать самый интересный пост и наградить его автора.

К слову, в прошлом году появилась информация о том, что Минздрав придумал способ того, как «наказывать» родителей за отказ делать прививки детям. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что в таких случаях будет изменен порядок выдачи и оплаты больничных листов тем, чей ребенок заболел.

Фото: shutterstock.com