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Исследование: дети семи-девяти лет соглашаются с роботами намного чаще взрослых
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Исследование: дети семи-девяти лет соглашаются с роботами намного чаще взрослых 

ТАСС 36 минут назад
Дети часто меняют свое мнение на предложенное человекоподобным роботом, даже если оно явно ошибочно. Об этом сообщает портал Tech Xplore со ссылкой на исследование, проведенное в Университете Плимута. Взрослые, как правило, не поддаются внушению со стороны андроидов, однако подвержены влиянию окружающих людей.
Исследователи проанализировали, как дети семи-девяти лет и взрослые решают одинаковые задачи в присутствии роботов и своих ровесников. Специалисты опирались на методологию экспериментов Аша, которые были впервые проведены в 1950-е гг. Отвечая на тестовые вопросы, испытуемые почти не ошибались, но легко меняли свое мнение на заведомо ложное под влиянием большинства — специально проинструктированных людей.
Выполняя задания самостоятельно, дети показали результат 87%. После «подключения» человекоподобных роботов он снизился до 75%. При этом 74% ошибочных ответов совпадали с «подсказками».
Как отмечают авторы исследования, полученные результаты вызывают тревогу: роботы могут стать орудием для манипуляций детским сознанием и внушения негативных установок. Однако столь высокий уровень доверия детей к андроидам можно использовать и во благо: с образовательными и медицинскими целями. Специалисты из Плимута уже имеют подобный опыт. На протяжении четырех лет они руководили программой ALIZ-E: в рамках проекта было доказано, что роботы успешно помогают детям с диабетом осмыслить и принять свое состояние. В данный момент идет работа над созданием андроида для обучения дошкольников иностранному языку (проект L2TOR).
"Будущее, в котором автономные социальные роботы станут ассистентами педагогов и детских врачей, уже не за горами, — говорят исследователи. — Теперь требуется общественная дискуссия о необходимости выработки мер для защиты ребенка — в том числе нормативной базы, — которые позволят минимизировать риски при взаимодействии с роботом, и о том, какие формы эти ограничения должны принять, чтобы не навредить развитию отрасли".
По прогнозам ученых, через 10-20 лет роботы смогут заменить до 49% рабочей силы в Японии. Но изменения не затронут специальности, связанные с общением, — это относится к медикам, учителям, экскурсоводам и парикмахерам. Также нечего опасаться представителям творческих профессий.
Материал предоставлен проектом +1.
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