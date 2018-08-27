Исследование: дети семи-девяти лет соглашаются с роботами намного чаще взрослых

Дети часто меняют свое мнение на предложенное человекоподобным роботом, даже если оно явно ошибочно. Об этом сообщает портал Tech Xplore со ссылкой на исследование, проведенное в Университете Плимута. Взрослые, как правило, не поддаются внушению со стороны андроидов, однако подвержены влиянию окружающих людей.

Исследователи проанализировали, как дети семи-девяти лет и взрослые решают одинаковые задачи в присутствии роботов и своих ровесников. Специалисты опирались на методологию экспериментов Аша, которые были впервые проведены в 1950-е гг. Отвечая на тестовые вопросы, испытуемые почти не ошибались, но легко меняли свое мнение на заведомо ложное под влиянием большинства — специально проинструктированных людей.

Выполняя задания самостоятельно, дети показали результат 87%. После «подключения» человекоподобных роботов он снизился до 75%. При этом 74% ошибочных ответов совпадали с «подсказками».

Как отмечают авторы исследования, полученные результаты вызывают тревогу: роботы могут стать орудием для манипуляций детским сознанием и внушения негативных установок. Однако столь высокий уровень доверия детей к андроидам можно использовать и во благо: с образовательными и медицинскими целями. Специалисты из Плимута уже имеют подобный опыт. На протяжении четырех лет они руководили программой ALIZ-E: в рамках проекта было доказано, что роботы успешно помогают детям с диабетом осмыслить и принять свое состояние. В данный момент идет работа над созданием андроида для обучения дошкольников иностранному языку (проект L2TOR).

"Будущее, в котором автономные социальные роботы станут ассистентами педагогов и детских врачей, уже не за горами, — говорят исследователи. — Теперь требуется общественная дискуссия о необходимости выработки мер для защиты ребенка — в том числе нормативной базы, — которые позволят минимизировать риски при взаимодействии с роботом, и о том, какие формы эти ограничения должны принять, чтобы не навредить развитию отрасли".

По прогнозам ученых, через 10-20 лет роботы смогут заменить до 49% рабочей силы в Японии. Но изменения не затронут специальности, связанные с общением, — это относится к медикам, учителям, экскурсоводам и парикмахерам. Также нечего опасаться представителям творческих профессий.

Материал предоставлен проектом +1.