Наболело: «Меня затравили в офисе после декрета»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Наверно, я не одинока в своей ситуации, но все равно очень обидно. Недавно я поняла, что рождение ребенка по сути ставит крест на жизни женщины, по крайней мере, на много лет. И это обижается тем сильнее, что вокруг слышишь обратное.

Я кадровик, пять лет работала на одном месте. Отношения с девочками-коллегами всегда были отличными, даже дружескими, по крайней мере, я так думала. Кто-то уходил, кто-то приходил, но мы нормально общались в офисе, и не только на рабочие темы, корпоративы проходили весело. У нас только одна девочка на тот момент имела ребенка, и если надо было заменить-подменить, я всегда соглашалась, понимала, что нелегко.

Три года назад я вышла замуж, а два года назад стала мамой. Ушла в декрет почти на 8 месяце, несмотря на то, что беременность далась мне нелегко, но не хотела подводить коллег. Как только сынишке исполнилось два года, мы отдали его в садик, правда, в другом районе, и я вернулась на работу.

Сначала все шло нормально, я начала снова входить в дела. Но ребенок начал болеть, как это обычно, бывает наверно со всеми. Открытое окно, другие заболевшие дети — и все, он снова слег. Иногда оставляла сынишку на сою мать, иногда на свекровь, но они обе уже очень пожилые женщины со своими болячками и привычками, и быстро уставали. Поэтому приходилось брать больничные, чаще всего на неделю, на две. Легкие простуды переносились с бабушками. Но однажды пришлось лечь с ребенком в больницу на месяц, было воспаление легких.

Постепенно я стала замечать, что отношение коллег изменилось. Сначала были жалобы и неприятные замечания, потом началась настоящая травля. Мне открытым текстом говорили, что я постоянно на больничных, что за меня делают мою работу, а я получаю деньги. Что из-за меня приходится переносить или отменять планы. Но я же не виновата, что ребенок болеет! Раньше я сама без проблем и подменяла, и работала дольше, входила в положение. Но в моих коллегах, с которыми работала не один год, я сочувствия не нашла. Да, могу понять их недовольство, но если руководство не платит им за дополнительную работу (когда я не могу выйти), то причем тут я? Они должны высказывать претензии начальству, а не мне.

В общем это продолжается уже почти год. Я не могу заставить сына не болеть. На няню придется отдать ползарплаты, и тонну нервов, чтобы найти нормальную, ту, с которой будет не страшно оставить ребенка. Бабушки, которые раньше постоянно говорили о том, что хотят внука, теперь все чаще жалуются, а иногда и отказывают. Я понимаю, что это наш ребенок, но получается, сначала все говорят (у нас было так), что когда же вы родите, а теперь помощи ни от кого не допроситься. Думаю об увольнении, но боюсь, что с ребенком не смогу быстро найти новую работу. А зарплата мужа не так велика, чтобы мы смогли прожить только на нее, тем более, что мы платим ипотеку.

Не понимаю, почему коллеги, которые казались мне адекватными людьми, вдруг стали злобными и нетерпимыми. Ведь однажды они тоже станут матерями (одна девушка уже в положении), и будут в такой же ситуации. Только коллега с дочкой относится ко мне нормально, но ее девочка теперь школьница, и ей уже легче.