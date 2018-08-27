Маленькие зоозащитники спасают бездомных щенков Ростова

«Помогите, их хотят утопить!» — кривая надпись на коробке и шеренга школьников рядом. Дети пытаются пристроить бездомных щенков, которых они обнаружили неподалеку. Мамы собаки рядом не наблюдалось, а вот злых соседей — достаточно. Фотографии юных зоозащитников тут же облетели социальные сети.

«На Казахской 13 стоят дети с маленькими щенками. Просят людей забрать щенков. Они нашли их в коробке в гаражах, мамы-собаки рядом нет. Соседи во дворе против малышей и хотят их потопить. Давайте поможем ребятам спасти жизнь щенкам!» — пишет ростовчанка, заметившая такой «митинг».

Дети с готовностью демонстрируют щенков и рассказывают какие они ласковые и преданные. Кто знает, может быть уже сегодня они обретут новый дом.