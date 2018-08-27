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Следователи опровергли информацию о похитителях детей в Павловском районе
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Следователи опровергли информацию о похитителях детей в Павловском районе 

В городе N 21 минуту назад
Фото: В городе N
В прошедшие выходные в соцсети «ВКонтакте» пользователи всполошились из-за страшной новости: в Павловском районе появились похитители детей. В сообщении, которое моментально разлетелось по сети, говорилось о том, что некие люди на отечественном автомобили пытались похитить двух мальчиков и девочку, заманивая их котенком.
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Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, данная информация является ложной. Правоохранители провели проверку, результаты которой не подтвердили сведения, опубликованные в соцсети.
Примечательно, что авторы ложного сообщения увидели взаимосвязь между «попытками похищения детей» в поселке Ясенцы и пропажей двух девочек — Маши Ложкаревой и Маши Люлиной. Кстати, как мы сообщали ранее, мошенники уже попытались нажиться на горе семьи Люлиных.
Отметим, что на данный момент очень сложно выяснить, кто именно пустил в сеть информацию о похищении детей. А, главное — для чего это было сделано. В любом случае, родителям все равно следует быть внимательными, и не оставлять своих детей без присмотра.
Напомним, поиски Маши Ложкаревой все еще продолжаются. Недавно мы публиковали материал с места событий — штаб поисков. Мама девочки поблагодарила всех неравнодушных к ее горю.
Что касается девятилетней Маши Люлиной — в сети появился фоторобот предполагаемого похитителя девочки. Ранее сообщалось о том, что в Богородске срывают ориентировки по поиску Маши Люлиной.
Фото: atr.ua
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