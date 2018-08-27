Специалист объяснила пристрастие молодых родителей к необычным именам

Именолог Наталья Виноградова пояснила, почему молодые родители останавливаются на таких экстравагантных литературных вариантах, как Герда («Снежная королева» Андерсен), Арамис («Три мушкетера» Дюма), Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери» Гюго). Об этом сообщил сайт «Мир 24».

«Наверняка, хотят выделиться. Когда в классе учатся несколько ребят с одним именем, получается, обращаются к одному, а поворачиваются все. Здесь же ребенок обладает некой уникальностью, это как медалью», — обратила внимание Виноградова.

По ее словам, современный мир переживает период игромании. Дети, родившиеся в 1990-х годах, выросли и сами стали родителями, но при этом продолжают играть в игры, в которых есть литературные герои из детских книжек. «Молодые родители просто заигрались и через необычные имена пытаются дома устроить сказку», — подытожила специалист.