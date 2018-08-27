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Ребёнка, который родился в небе над Ростовом, выписали из новочеркасского роддома
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Ребёнка, который родился в небе над Ростовом, выписали из новочеркасского роддома 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Маму с ребенком выписали из роддома через 19 дней
Жительницу Санкт-Петербурга, которая родила на борту самолёта над аэропортом «Платов», вместе с ребенком выписали из роддома. Об этом сообщает администрация Новочеркасска. Мама и мальчик, которого назвали Иваном, на момент выписки чувствовали себя удовлетворительно.
Самолет с роженицей летел из Симферополя в северную столицу 8 августа. Когда у беременной пассажирки начались схватки, командир самолета решил совершить экстренную посадку в аэропорту «Платов». Женщина родила до того, как самолет приземлился.
— Роды пришлось принимать бортпроводникам лайнера. Им помогали, оказавшиеся на борту в качестве пассажиров, врач-педиатр и реаниматолог. Мальчик родился на 34-й неделе беременности и весил 1,4 килограмма, — сообщила администрация Новочеркасска.
В «Платове» роженицу и ребенка ждали медики, которые отвезли их в новочеркасский роддом. Там мама и мальчик пробыли 19 дней.
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