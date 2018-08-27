Выступление пятилетнего сына Яны Рудковской на льду вызвало волну негодования в Сети

Звездная мама не стала молчать.

Продюсер Яна Рудковская показала в личном блоге видеоролик с участием своего младшего сына. Пятилетний Саша Плющенко выступал на презентации нового сезона хоккейного клуба СКА и открытии академии «Ангелы Плющенко & СКА» в Санкт-Петербурге. Однако многие подписчики Яны Рудковской в комментариях начали осуждать звездных родителей, которые не замечают отсутствие таланта у своего ребенка. Аудитория резко высказывалась о катании маленького Саши. Звездная мама заступилась за своего мальчика.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

26 Авг 2018 в 2:00 PDT «Ребенок старается, но смотрится не красиво каждый шаг, потому что нервничает, потому что боится, и это вытекает в отсутствие пластики и артистизма. Мало того, что загоняют ребенка и отобрали у него возможность просто быть ребенком, так еще и ставят такие планки недостижимые, а потом выставляют напоказ эти неудачные выступления! Бред какой-то. Жаль ребенка», «Одно непонятно, зачем отбирать у своего же ребенка детство ради этого бизнеса?))», «Понятно, что каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего будущего, хочет видеть его успешным и состоявшимся. Дети-наша гордость…но тут реально перегиб, и это видно по ребенку. Он же еще совсем ребенок и уже столько ответственности свалили на него, столько труда, усилий, славы», — не оценила стараний пятилетнего ребенка аудитория звездной мамы в Instagram.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

28 Июл 2018 в 11:39 PDT Один из подписчиков Яны Рудковской посчитал необходимым указать звездной маме на отсутствие таланта у ребенка: «У мальчика, к сожалению, нет таланта! В этом возрасте дети прыгают спокойно все двойные прыжки! Со слухом и пластикой тоже беда! С таким количеством льда и тренировок почти не видно продвижений! Мне его очень жаль, конечно, у него есть другие таланты, но родители не хотят этого видеть! У этого ребенка нет права выбора! Конечно, для поддержания физического здоровья пусть катается! Но не калечьте ребенку жизнь, не выдавливайте из него того, чего не заложено природой!».

Такой комментарий не на шутку разозлил маму троих детей. Яна Рудковская заступилась за своего ребенка.

Кто все в 5 лет прыгают двойные? Вы реально сумасшедший, мерзкий человек! Никто в 5 лет в Мире из мальчиков не прыгает двойные! Саша учит аксель и 2 Сальхов и скоро их сделает! А Вы сидите и умничаете, ничего не знаете!

— резко отреагировала продюсер.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

17 Июл 2018 в 7:58 PDT Однако многие подписчики поддержали звездную маму и ее маленького сына. «Зажег! Класс!», «Молодец, в таком малом возрасте 👍👍👍», «Растет будущий чемпион!», «Сейчас у меня „мурашки“ по коже). Процветания и гордости за сына вам», «Умница Саша! 😉», «Сашенька уже молодец, и через какое-то время он станет очень крутым фигуристом. У него есть задатки и видно, что ребенок очень трогательно относится к своему занятию! Все люди раскрываются по-разному, а гены все равно передаются, повадки, манеры и поведения. Молодец Яна и Александр, занимаются своим ребенком!», «Какой замечательный и талантливый мальчик. Яночка, Вы просто чудо. Я восхищаюсь вами как мамой, как человеком со стержнем, умеющим расставлять приоритеты. Всех благ вам и крепкого здоровья», — написала аудитория в Instagram.

Кстати, Светлана Лобода в комментариях призналась, что вместе со старшей дочкой посмотрела выступление Саши. «Ева в полном восторге, просит познакомить», — обратилась к Яне певица.

К слову, в Сети постоянно переживают за маленького Сашу. Практически на каждом фото подписчики умудряются разглядеть уставшие, грустные глаза ребенка.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

18 Июл 2018 в 5:52 PDT «Ну почему глазки грустные? Яна, бейте тревогу», «Жаль, но сынуля Яны всегда печален», «Ребенок уже устал поди от всего, вразумите мать кто-нибудь… То Саша миллионы зарабатывает сам в таком возрасте, нашла, чем гордиться! ДАЙ РЕБЕНКУ ДЕТСТВО», «Детства нет вообще, коньки, подиум, фото, передачи…», «Сашулька, чего ты такой грустный?», — комментируют подписчики звездной мамы.

Напомним, что у Яны Рудковской и Евгения Плющенко один общий ребенок. Это пятилетний Саша. Пара официально оформила отношения в 2009 году. От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). А у Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка, Андрей и Николай. Старшие дети продюсера помогают маме с младшим братом.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

7 Июл 2018 в 9:54 PDT Говорят что скучали) ❤️

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

7 Июл 2018 в 5:16 PDT Несмотря на массу критики, у сына Евгения Плющенко все же складывается карьера на льду. В конце апреля пятилетний Саша принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». Конечно, не все в Сети поверили в честную победу мальчика. Однако родители Саши постоянно показывают, как он усердно тренируется на льду, а потому у ребенка есть и немало защитников.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

26 Апр 2018 в 11:51 PDT Доброе утро) Очень трогательное видео… Мои мальчики на днях, один в Японии на #fantasyonice2018, другой на спортивных сборах в Москве. Разница в возрасте между Сашенькой @gnomgnomych (5лет) и Женей @plushenkoofficial (35 лет) — 30 лет, но смотрите как похожи) 💪🏻💪🏻💪🏻

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

6 Июн 2018 в 12:10 PDT Фото: Instagram @rudkovskayaofficial