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«Малышей не обижать»: Алексей Швед собрал детей из малоимущих семей в школу
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«Малышей не обижать»: Алексей Швед собрал детей из малоимущих семей в школу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Знаменитый баскетболист Алексей Швед помог детям из малообеспеченных семей собраться в школу. Лидер команды «Химки» оплатил все расходы на покупку самых необходимых принадлежностей сразу девяти первоклассникам.
Источник фото: телеканал «360»
Алексей Швед купил тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования, портфели и много другое. Он лично захотел помочь тем, кто испытывает финансовые трудности и не может полноценно собрать ребенка в школу. Инициативу спортсмена поддержал его родной клуб.
«Очень воспитанные дети, очень скромные, хорошо себя вели. И нужно было им помочь, чтобы они были такие чуть-чуть развязные и не задумывались ни о чем, а просто получали удовольствие», — рассказал Алексей.
Помимо покупок в школу, детей ждал сюрприз. Каждый из них мог выбрать себе любую игрушку. Мальчишки тут же разобрали себе по машинке, а девочки, конечно же, выбирали кукол.
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