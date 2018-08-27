«Малышей не обижать»: Алексей Швед собрал детей из малоимущих семей в школу

Знаменитый баскетболист Алексей Швед помог детям из малообеспеченных семей собраться в школу. Лидер команды «Химки» оплатил все расходы на покупку самых необходимых принадлежностей сразу девяти первоклассникам.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей Швед купил тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования, портфели и много другое. Он лично захотел помочь тем, кто испытывает финансовые трудности и не может полноценно собрать ребенка в школу. Инициативу спортсмена поддержал его родной клуб.

«Очень воспитанные дети, очень скромные, хорошо себя вели. И нужно было им помочь, чтобы они были такие чуть-чуть развязные и не задумывались ни о чем, а просто получали удовольствие», — рассказал Алексей.

Помимо покупок в школу, детей ждал сюрприз. Каждый из них мог выбрать себе любую игрушку. Мальчишки тут же разобрали себе по машинке, а девочки, конечно же, выбирали кукол.