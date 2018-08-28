Швед помог малообеспеченным семьям собрать детей в школу

"Подобная практика широко распространена в командах НБА, и мне бы хотелось, чтобы это стало хорошей традицией в России. Надеюсь, что и другие клубы и спортсмены подтянутся и вместе мы сможем помочь многим. Мне очень понравилось общаться с детьми и видеть их горящие глаза. Надеюсь, мы скоро снова увидимся", — признался баскетболист.

Как сообщает официальный сайт подмосковной команды, для подопечных Химкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Швед на свои средства приобрел рюкзаки, пеналы, ручки, альбомы для рисования и все необходимое для нового учебного года. Также каждому ребенку спортсмен подарил игрушки.