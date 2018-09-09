Конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи в сентябре 2019 года

СОЧИ, 9 сентября. / ТАСС /. Восемнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» пройдет в Сочи в сентябре 2019 года. Песенный конкурс приобрел в городе-курорте постоянную прописку, сообщил ТАСС генеральный директор конкурса Александр Румянцев

"Новая волна-2019" пройдет в Сочи в эти же сроки — начало сентября. Надеюсь, что конкурс приобрел свою постоянную прописку", — сказал Румянцев.

Председатель жюри конкурса, народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой уточнил ТАСС, что точные даты проведения конкурса следующего года пока не известны, но лучшее время проведения конкурса — сентябрь. «Канал нас просит перенести пораньше, но для конкурса лучше будет в сентябре», — подчеркнул Крутой.

Он признался, что на «Новую волну-2019» собирается пригласить Аллу Пугачеву . «Собираюсь, но как она [решит]. Встретимся — поговорим», — отметил Крутой. Он напомнил, что 2019 году знаменитая певица отметит юбилей.

Семнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» завершается в воскресенье в Сочи. С 2002 по 2014 годы конкурс ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года переехал в Сочи. В «Новой волна-2018» приняли участие 15 финалистов из 10 стран мира.