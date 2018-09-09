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Конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи в сентябре 2019 года
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Конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи в сентябре 2019 года 

ТАСС + ещё 51 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Восемнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» пройдет в Сочи в сентябре 2019 года. Песенный конкурс приобрел в городе-курорте постоянную прописку, сообщил ТАСС генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
"Новая волна-2019" пройдет в Сочи в эти же сроки — начало сентября. Надеюсь, что конкурс приобрел свою постоянную прописку", — сказал Румянцев.
Председатель жюри конкурса, народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой уточнил ТАСС, что точные даты проведения конкурса следующего года пока не известны, но лучшее время проведения конкурса — сентябрь. «Канал нас просит перенести пораньше, но для конкурса лучше будет в сентябре», — подчеркнул Крутой.
Он признался, что на «Новую волну-2019» собирается пригласить Аллу Пугачеву. «Собираюсь, но как она [решит]. Встретимся — поговорим», — отметил Крутой. Он напомнил, что 2019 году знаменитая певица отметит юбилей.
Семнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» завершается в воскресенье в Сочи. С 2002 по 2014 годы конкурс ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года переехал в Сочи. В «Новой волна-2018» приняли участие 15 финалистов из 10 стран мира.
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