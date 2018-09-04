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Международный конкурс «Новая волна» стартует сегодня в Сочи
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Международный конкурс «Новая волна» стартует сегодня в Сочи 

Авторадио + ещё 25 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В этот раз участниками стали 15 молодых исполнителей, финалисты из 10 стран мира. Всего для участия в отборочных этапах конкурса прислали более 9 тысяч заявок, говорят организаторы. Председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. Выступления финалистов будут оценивать Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Алсу, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Ани Лорак и многие другие звезды. Финал «Новой волны-2018» пройдет 9 сентября. Конкурс проводится в Сочи уже четвертый раз.
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