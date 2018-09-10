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На «Новой волне» в Сочи назвали победителей
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На «Новой волне» в Сочи назвали победителей 

Авторадио + ещё 53 12 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Победителем «Новой волны» стал финалист из России Дан Розин. Конкурс проходил в Сочи при информационной поддержке Авторадио. Второй стала также россиянка — Дарья Антонюк. На третьем месте — участник из Армении — Геворг Арутюнян. Голосовать в этом году могло не только профессиональное жюри, но и любой желающий. Соцсеть «Одноклассники» запустила для этого специальное приложениею По его результатам приз зрительских симпатий получила Дарья Антонюк — россиянка, которая в основном конкурсе стала второй.
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