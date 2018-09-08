«Новая волна» превратила Сочи в музыкальную столицу России

Сочинская «Новая волна» как органичное переплетение конкурса молодых и начинающих с творческими вечерами именитых исполнителей.

Взойти на большую сцену с центрального входа, вернее, Центрального телевидения, — их мечта. И пускай это только их первые шаги по красной дорожке, но уже весьма уверенные. 15 участников из 10 стран приехали в Сочи, чтобы покорить вершину эстрадного олимпа.

Своим юношеским задором молодежь толкает на смелые эксперименты и старожил шоу-бизнеса. На вечере премьер вместе с Николаем Басковым Филипп Киркоров представит хулиганскую песню «Ибица».

"Самая главная и ответственная для меня и Коли премьера в этом году — это наша песня «Ибица», о которой так много говорят, так много спорят, кто-то где-то запрещает, кто-то разрешает, но главное — говорят», — сказал Киркоров.

"Люди уже флешмобы делают. Я думаю, что после нашего клипа будет очень много интересных таких ремейков", — уверен Николай Басков.

"Новая волна" сделала Сочи не только курортной, но и музыкальной столицей России. Непрекращающиеся очереди в билетные кассы и аншлаги на каждом концерта — тому подтверждение.

"Принципиально ехали сюда на «Новую волну» потому, что очень знаменитый конкурс молодых исполнителей, все про него знают, и побывать на таком мероприятии очень круто", — признаются зрители.

Выступить на сцене в NewWave Hall — это грандиозное событие и для начинающих музыкантов, и для опытных. Ведь это громадное сооружение возводится специально для конкурса всего лишь раз в год в знаменитом Олимпийском парке в Сочи рядом со стадионом «Фишт», где было открытие русской Олимпиады.

На этой сцене зритель становится свидетелем того, как рождаются новые звезды, выступают популярные и встречается с теми артистами, кого любят целые поколениями.

Бенефис Ирины Аллегровой на фестивале Новая волна — это уникальная возможность услышать любимые миллионами россиян песни в исполнении не только самой певицы, но и всех звезд российской эстрады. И каждую композицию зал встречает аплодисментами и стоя.

Прямые трансляции самых интересных концертов фестиваля ведет канал «Россия 1».