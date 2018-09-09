Участники конкурса «Новая волна» заложили памятную звезду на аллее в Сочи

СОЧИ, 9 сентября. / ТАСС /. Участники международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018» заложили памятную звезду на Аллее звезд в Сочи. На ней по традиции конкурса выбиты имена всех финалистов, что очень почетно, сообщил в воскресенье на церемонии генеральный директор конкурса Александр Румянцев

"У «Новой волны» огромное количество традиций. И одна из них — закладка звезды на Аллее звезд «Новой волны».

Теперь вы [финалисты] должны знать, что именно здесь, в Сочи есть завезда имени каждого из вас. Это очень почетно", — сказал Румянцев.

Председатель жюри конкурса, народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой отметил самый сильный состав конкурсантов в 2018 году. «За 16 лет не было ни одного такого сильного состава участников конкурса.

Кому-то повезло, кому-то не повезло. Я вижу здесь много потенциальных звезд», — сказал на церемонии Крутой.

По мнению мэра Сочи Анатолия Пахомова, закладка звезды стала историческим событием для города-курорта. «Сегодня традиционно на главной улице города Навагинской произошло историческое событие. Хочу сказать, что популярность „Новой волны“ трудно переоценить: ежегодно конкурс собирает на канале „Россия 1“ свыше 200 миллионов зрителей, и мы рады, что у этой огромной телеаудитории по всему миру этот конкурс ассоциируется с Сочи и нашим прекрасным Олимпийским парком», — сказал ТАСС Пахомов. Он напомнил, что Аллея звёзд «Новой волны» открылась в Сочи в сентябре 2016 года в честь 15-летия песенного конкурса.

Кроме того, в воскресенье в Сочи состоялась торжественная закладка барельефа «Новой волны» в районе сочинского морского порта. В его создании приняли участие финалисты «Новой волны 2018» под руководством скульптора Вячеслава Звонова. Конкурсанты украсили барельеф изображениями национальных флагов, логотипами своих музыкальных групп, собственными инициалами и другими символами, связанными с конкурсом и музыкой. В пресс-службе конкурса обратили внимание, что данная акция — одна из традиций конкурса: впервые она была проведена в 2010 году при участии международной организации «Чаша мира» в присутствии почетных гостей и послов стран-участниц.

Конкурс «Новая волна» проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. Его мероприятия проводятся на двух главных площадках: основную конкурсную программу представляют на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке, на второй сцене, на курорте «Имеретинский», проходя концерты и вечеринки с участием звезд российской эстрады. С 2002 по 2014 год конкурс ежегодно проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 года переехал в Сочи. В «Новой волне 2018» принимает участие 15 финалистов из десяти стран.