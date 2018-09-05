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В Сочи при информационной поддержке Авторадио в четвертый раз стартовал международный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна»
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В Сочи при информационной поддержке Авторадио в четвертый раз стартовал международный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна» 

Авторадио + ещё 34 18 часов назад
Фото: Югополис
В нем примут участие 15 молодых артистов из десяти стран мира. Сегодня на фестивале творческий вечер группы А-студио. Ведущими этого концерта станут наши коллеги из драйв-шоу Поехали на Авторадио Сергей Демидов и Виктор Абрамян. В этом году у пользователей соцсети «Одноклассники» появилась возможность выбрать лучшего исполнителя «Новой Волны». Свой голос можно отдать с помощью специального приложения, там же можно послушать треки конкурсантов и прочитать краткую биографию участника. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников», который будет вручен во время церемонии закрытия «Новой Волны» 9 сентября.
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