В Сочи при информационной поддержке Авторадио в четвертый раз стартовал международный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна» 

В нем примут участие 15 молодых артистов из десяти стран мира. Сегодня на фестивале творческий вечер группы А-студио. Ведущими этого концерта станут наши коллеги из драйв-шоу Поехали на Авторадио Сергей Демидов и Виктор Абрамян. В этом году у пользователей соцсети «Одноклассники» появилась возможность выбрать лучшего исполнителя «Новой Волны». Свой голос можно отдать с помощью специального приложения, там же можно послушать треки конкурсантов и прочитать краткую биографию участника. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников», который будет вручен во время церемонии закрытия «Новой Волны» 9 сентября.