В Сочи сегодня второй день Международого конкурса «Новая волна» 

Он проходит при информационной поддержке Авторадио. В этом году в смотре принимают участие 15 исполнителей из 10 стран. В центре внимания сегодняшнего дня — вечер Владимира Преснякова. На сцену New Wave Hal выйдут также Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, Ани Лорак и другие. Специально для поклонников «Новой волны» соцсеть «Одноклассники» предлагает выбрать лучшего исполнителя знаменитого конкурса. Проголосовать можно с помощью специального приложения, там же можно послушать треки конкурсантов и прочитать краткую биографию участника. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников». Его вручат во время церемонии закрытия «Новой Волны» 9 сентября.