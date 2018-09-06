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В Сочи сегодня второй день Международого конкурса «Новая волна»
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В Сочи сегодня второй день Международого конкурса «Новая волна» 

Авторадио + ещё 37 53 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
Он проходит при информационной поддержке Авторадио. В этом году в смотре принимают участие 15 исполнителей из 10 стран. В центре внимания сегодняшнего дня — вечер Владимира Преснякова. На сцену New Wave Hal выйдут также Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, Ани Лорак и другие. Специально для поклонников «Новой волны» соцсеть «Одноклассники» предлагает выбрать лучшего исполнителя знаменитого конкурса. Проголосовать можно с помощью специального приложения, там же можно послушать треки конкурсантов и прочитать краткую биографию участника. По итогам голосования победитель получит «Приз зрительских симпатий от Одноклассников». Его вручат во время церемонии закрытия «Новой Волны» 9 сентября.
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