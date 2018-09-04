В Сочи стартует «Новая волна» 

В Сочи 4 сентября стартует международный песенный конкурс «Новая волна», передает m24.ru со ссылкой на оргкомитет мероприятия.
Конкурс под председательством народного артиста России, композитора Игоря Крутого продлится по 9 сентября, его участниками стали 15 вокалистов-финалистов из 10 стран мира.
Всего в отборочных этапах конкурса приняли участие более 9 тыс. заявок. Кроме Крутого, номера финалистов оценят Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Алсу, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Ани Лорак, Димитрис Контопулос, Интарс Бусулис и Арман Давлетяров.
4 сентября «Новая волна» откроется большим гала-концертом. В дальнейшем мероприятие будет проходить на двух площадках: основную программу зрители увидят на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. На второй сцене, в курорте «Имеретинском», состоятся вечерние концерты.
Сочи принимает «Новую волну» уже четвертый год подряд. До этого конкурс проходил в латвийской Юрмале.