В Сочи стартует «Новая волна»

В Сочи 4 сентября стартует международный песенный конкурс «Новая волна», передает m24.ru со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Конкурс под председательством народного артиста России, композитора Игоря Крутого продлится по 9 сентября, его участниками стали 15 вокалистов-финалистов из 10 стран мира.

4 сентября «Новая волна» откроется большим гала-концертом. В дальнейшем мероприятие будет проходить на двух площадках: основную программу зрители увидят на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. На второй сцене, в курорте «Имеретинском», состоятся вечерние концерты.

Сочи принимает «Новую волну» уже четвертый год подряд. До этого конкурс проходил в латвийской Юрмале.