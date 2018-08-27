Ева Лонгория поделилась нежным фото с двухмесячным сыном

Ева Лонгория показала, как провела выходные вместе с малышом Сантьяго.

Модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», не боится показывать публике своего малыша. Мальчику недавно исполнилось два месяца, а он уже стал любимчиком в Instagram звезды. Малыш Сантьяго Энрике покорил поклонников своей мамы.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

26 Авг 2018 в 1:15 PDT 43-летняя звезда опубликовала в соцсети новый снимок, на котором позирует вместе с сыном. Ева запечатлена в спортивной одежде, вместе с Сантьяго они сидят на зеленой траве около бассейна, неподалеку виднеется детский коврик, на котором, скорее всего, проводит время кроха.

Веселое воскресенье!

— так лаконично подписала фото звездная мама.

Кстати, сын Лонгории присутствует с мамой даже на съемках. Не так давно актриса показывала фото, на котором видно, как Сантьяго ездил вместе с ней на рабочую встречу.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

20 Авг 2018 в 2:29 PDT А чуть ранее Ева Лонгория делилась снимком с первой фотосессии в жизни ребенка: она опубликовала фото обложки издания HOLA!, где держит на руках новорожденного сына.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

9 Авг 2018 в 9:20 PDT