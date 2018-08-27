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Почему взрослые слышат звуки, которых нет
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Почему взрослые слышат звуки, которых нет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые провели эксперимент и выяснили, что дети и взрослые по-разному воспринимают услышанное
С возрастом визуальное восприятие информации доминирует над слуховым. К такому выводу пришли британские ученые. «ВМ» выясняла, почему дети и взрослые по-разному воспринимают одну и ту же информацию.
Ученые из Великобритании проверили эффекта Макгурка — феномен восприятия, который подразумевает взаимодействие слуха и зрения в восприятии речи. Так, люди разных возрастов стали участниками эксперимента — респондентам показывали видео, на котором человек несколько раз произносил словами один слог, а фонограмма воспроизводила другой. И когда участники эксперимента закрывали глаза, то правильно распознавали звуки, а когда открывали — слышали даже те, которые не звучали.
Эксперимент показал, что дети слышат меньше иллюзорных звуков, чем взрослые. Объясняется такое положение дел тем, что с возрастом эффект Макгурка, то есть тесная взаимосвязь слуха и зрения в восприятии речи, усиливается.
— Все потому, что дети только слышат, а взрослые при этом мыслят, думают и, как правило, додумывают, — считает педиатр Ирина Гнатенко. — Большую роль играет и аудиторно-визуальное восприятие, которое с возрастом развивается абсолютно у каждого. Словом, мы, взрослые, рефлекторно чутко реагируем на визуальную составляющую, а потому и слышим порой то, чего на самом деле нет.
Отличие взрослых от детей не только в привычке постоянно думать, добавила врач. По мере взросления человек накапливает знания и опыт, что существенно сказывается на инстинкте самосохранения — у детей он практически отсутствует.
Говорить о физической разнице и вовсе не приходится — внутренние органы, скелет ребенка находятся в развитии, в то время как у взрослого человека организм уже сформирован. Именно из-за разницы в росте, весе и других показателей большинство лекарств взрослым и малышам следует принимать в разной дозе. А ряд медикаментов детям и вовсе противопоказан — они могут нарушить естественные процессы роста и подорвать иммунитет.
Ранее британские ученые выяснили, что мозг у девочек развивается быстрее, чем у мальчиков. Связано это с тем, что мозг мужчин и женщин в принципе работает по-разному. У мальчиков лучше происходит обмен информацией внутри каждого полушария, в то время как у девочек лучше происходит процесс обмена информацией между полушариями. Отсюда и интуиция, аналитические способности, которые служат признаками раннего взросления.
Кроме того, связано это и с биологическими процессами — пубертатный период и перестройка организма у девочек начинается в районе 10-12 лет, что на 1,5-2 года раньше, чем у противоположного пола.
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