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Иван Чуйков: «Я всегда говорил маме, что сам заработаю и отвезу ее на море!»
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Иван Чуйков: «Я всегда говорил маме, что сам заработаю и отвезу ее на море!» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Телеведущий Иван Чуйков запустил собственное онлайн-шоу Mama Travel, в котором он путешествует по миру с мамой. Мы поговорили с Иваном об отношениях взрослых детей и родителей, путешествиях и о том, почему так важно дарить родителям новые впечатления.
Расскажи о своей маме: чем она занимается, когда ты у нее появился, как складывались ваши отношения в разные периоды твоего взросления?
Моей маме чуть больше 50 лет, она работает бухгалтером, всю сознательную жизнь жила в деревне и совсем недавно она развелась. Я у нее появился 5 октября 1989 года, но до меня у нее уже появились мои сестра и брат. Как и положено младшему, я постоянно хотел внимания. Но взрослея, понимал, что это все детские обиды. Однажды приходит осознание, что уже ты должен поддерживать маму и окружать ее заботой.
Выполнил ли ты какое-нибудь обещание, данное маме в детстве?
Я всегда говорил маме, что заработаю сам денег и отвезу ее на море! Правда, моей первой зарплаты (я работал в ростовой кукле за 300 рублей) хватило лишь на торт, ну, а сейчас мы с мамой путешествуем по всему миру с проектом «MAMA Travel». Можно считать, что я даже перевыполнил обещание!
Помнишь свой первый эфир «в телевизоре», который посмотрела мама? Ты гордился собой?
Ооо, конечно, помню! Мой первый эфир вызывал только смех, и мне хотелось, что бы это никто не увидел -настолько я был не уверен в себе. Но это был прямой эфир, и его увидели все. Мама позвонила и сказала, что гордится мной! Ее слова очень меня поддержали!
Как часто и куда вы путешествуете вдвоем? Какие у вас темы разговоров, когда вы с мамой остаетесь вдвоем?
До проекта MamaTravel мы ни разу не путешествовали вместе. Наверное, это была одна из причин для создания моего шоу… Сейчас стабильно два раза в месяц мы уезжаем на съемки в разные части света. Когда начинали проект, я не думал, что будут такие сложные моменты: мама до этого ни разу не путешествовала и в поездках часто превращалась в маленькую девочку. В Барселоне мы вообще поругались, но после примирения наше общение стало еще более искренним, мы стали настоящими друзьями.
Самый полезный совет, который тебе дала мама?
«Ваня, не бойся, ты сам прекрасно знаешь, как нужно поступить» — этот совет давал понять, что в любой ситуации семья не отвернется от тебя и поддержит! Я ему стараюсь следовать, но все равно страх — сильная штука, и иногда он все еще одерживает победу. Я работаю над этой проблемой.
Что бы ты хотел сказать маме, чего никогда раньше не говорил?
«Я купил тебе большой дом с камином!» Но пока я не могу этого сказать, так как пока я его не купил.
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Женский форум
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