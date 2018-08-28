Ещё
Анджелина Джоли уволила адвоката. Что случилось?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли уволила адвоката. Что случилось? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Анджелина Джоли (43) подала на развод с Брэдом Питтом (54) в 2016 году. Официальной причиной разрыва стали неразрешимые противоречия, однако незадолго до этого произошёл громкий скандал: актер якобы поругался с сыном Мэддоксом (17) на борту самолета и поднял на него руку.
С тех пор звезды никак не могу прийти к соглашению по опеке над детьми и окончательно развестись.
Недавно в Сети появилась информация о том, что адвокат, представляющий интересы Анджелины, отказалась с ней работать. Инсайдеры утверждали, что Лаура Вассер просто не может контактировать с актрисой, ведь она постоянно на нервах. Говорят, что юрист даже назвала свою клиентку слишком «ядовитой». Однако вскоре представители Джоли опровергли эту информацию, заявив, что Лаура не собирается уходить от звезды.
Ну а сегодня стало известно, что Вассер все-таки не будет работать с актрисой. «Анджелина решила сменить адвоката на Саманту Блей Дежан, так как Саманта — эксперт в защите интересов детей. Анджелина была рада сотрудничеству с Лаурой в последние несколько недель для передачи дела», — заявил представитель Джоли.
все слайды
А источники из близкого окружения Анджелины заявляют, что сейчас она сосредоточена на «исцелении» своей семьи. «Она стала полагаться на советы Саманты и решила, что будет лучше, если именно она возьмет на себя защиту ее интересов. Анджелина по-прежнему сосредоточена на исцелении своей семьи. Она продолжает поддерживать примирение детей с Брэдом», — признался источник.
Напомним, Джоли и Питт закрутили роман на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004-м. Правда, официально оформили отношения только через 10 лет. У супругов трое биологических детей и трое усыновленных.
https://www.youtube.com/watch?v=t1t5TJ4Tc48
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/andzhelina-dzholi-uvolila-advokata-chto-sluchilos/
Peopletalk: последние новости
Как сейчас выглядят дети Анджелины Джоли и Брэда Питта? Тест: а ты точно продюсер? Она сияет! Анджелина Джоли на прогулке с дочками в Лос-Анджелесе
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение