Анджелина Джоли уволила адвоката. Что случилось?

Анджелина Джоли (43) подала на развод с Брэдом Питтом (54) в 2016 году. Официальной причиной разрыва стали неразрешимые противоречия, однако незадолго до этого произошёл громкий скандал: актер якобы поругался с сыном Мэддоксом (17) на борту самолета и поднял на него руку.

С тех пор звезды никак не могу прийти к соглашению по опеке над детьми и окончательно развестись.

Недавно в Сети появилась информация о том, что адвокат, представляющий интересы Анджелины, отказалась с ней работать. Инсайдеры утверждали, что Лаура Вассер просто не может контактировать с актрисой, ведь она постоянно на нервах. Говорят, что юрист даже назвала свою клиентку слишком «ядовитой». Однако вскоре представители Джоли опровергли эту информацию, заявив, что Лаура не собирается уходить от звезды.

Ну а сегодня стало известно, что Вассер все-таки не будет работать с актрисой. «Анджелина решила сменить адвоката на Саманту Блей Дежан, так как Саманта — эксперт в защите интересов детей. Анджелина была рада сотрудничеству с Лаурой в последние несколько недель для передачи дела», — заявил представитель Джоли.

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А источники из близкого окружения Анджелины заявляют, что сейчас она сосредоточена на «исцелении» своей семьи. «Она стала полагаться на советы Саманты и решила, что будет лучше, если именно она возьмет на себя защиту ее интересов. Анджелина по-прежнему сосредоточена на исцелении своей семьи. Она продолжает поддерживать примирение детей с Брэдом», — признался источник.

Напомним, Джоли и Питт закрутили роман на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004-м. Правда, официально оформили отношения только через 10 лет. У супругов трое биологических детей и трое усыновленных.

https://www.youtube.com/watch?v=t1t5TJ4Tc48

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