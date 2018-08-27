Анджелине Джоли будет помогать бороться за детей лучший специалист в этом вопросе

Анджелине Джоли никак не удается получить постоянную единоличную опеку над детьми, к которой она стремилась с начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом . Суд все чаще встает на сторону актера, защищая права отца и детей. Но Анджелина не намерена отступать, поэтому готовится к новой тактике. Джоли рассталась со своим прежним адвокатом Лаурой Вассер и наняла нового юриста. Теперь интересы звезды в суде отстаивает Саманта Блей Деджан.

Анджелина решила сменить адвоката на Саманту Блей Деджан, так как та имеет богатый опыт защиты интересов детей. Анджелина ценит работу Лауры и ее помощь в передаче дела коллеге,

— сказала Минди Найби, представитель Анджелины Джоли.

Анджелина Джоли

Лаура Вассер

Слухи о том, что Анджелина не довольна результатом работы Вассер, появились еще в середине лета, но стороны отвергали их. Пресса писала, что актриса в ярости от того, что Питт может выиграть дело о совместной опеке. В итоге Лаура Вассер, один из самых успешных и востребованных в Голливуде адвокатов, прекратила помогать Джоли бороться за детей.

Анджелина по-прежнему стремится наладить здоровые отношения в семье. Она поддерживает примирение детей с Брэдом Питтом,

— озвучил представитель актрисы ее официальную позицию в сложном судебном деле.

Анджелина Джоли с детьми