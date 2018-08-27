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Анджелине Джоли будет помогать бороться за детей лучший специалист в этом вопросе
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Анджелине Джоли будет помогать бороться за детей лучший специалист в этом вопросе 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Анджелина Джоли с сыновьями
Анджелине Джоли никак не удается получить постоянную единоличную опеку над детьми, к которой она стремилась с начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. Суд все чаще встает на сторону актера, защищая права отца и детей. Но Анджелина не намерена отступать, поэтому готовится к новой тактике. Джоли рассталась со своим прежним адвокатом Лаурой Вассер и наняла нового юриста. Теперь интересы звезды в суде отстаивает Саманта Блей Деджан.
Анджелина решила сменить адвоката на Саманту Блей Деджан, так как та имеет богатый опыт защиты интересов детей. Анджелина ценит работу Лауры и ее помощь в передаче дела коллеге,
— сказала Минди Найби, представитель Анджелины Джоли.
Анджелина Джоли
Лаура Вассер
Слухи о том, что Анджелина не довольна результатом работы Вассер, появились еще в середине лета, но стороны отвергали их. Пресса писала, что актриса в ярости от того, что Питт может выиграть дело о совместной опеке. В итоге Лаура Вассер, один из самых успешных и востребованных в Голливуде адвокатов, прекратила помогать Джоли бороться за детей.
Анджелина по-прежнему стремится наладить здоровые отношения в семье. Она поддерживает примирение детей с Брэдом Питтом,
— озвучил представитель актрисы ее официальную позицию в сложном судебном деле.
Анджелина Джоли с детьми
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