РГБМ приглашает юных преображенцев в сказочный мир

Следующее интерактивное занятие в детской комнате библиотеки решили посвятить «Малахитовой шкатулке» Павла Бажова

Пока молодые родители листают книги и журналы в читальных залах библиотеки, с их детьми будет заниматься педагог Светлана Казакова. Занятия рассчитаны на ребят в возрасте 6-10 лет. Светлана Казакова не только педагог, она еще и историк, культуролог и специалист по театральной педагогике, поэтому у неё хорошо получается разжечь в детях творческий огонек и разбудить фантазию.

В этот раз Светлана познакомит своих юных друзей с содержимым волшебной «Малахитовой шкатулки». Ребята увидят рисованный диафильм «Малахитовая шкатулка», созданный 50 лет назад замечательным художником Климентом Сапегиным.

Также малыши узнают историю создания этой сказки и попробуют придумать альтернативный финал истории.

Занятия бесплатные, но нужно предварительно записаться по телефону +7 499 161-50-33 или емейлу fiction@rgub.ru Мероприятие состоится 30 августа в 12:00.

Адрес библиотеки: Б. Черкизовская, д. 4, стр. 1.