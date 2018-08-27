Ещё
РГБМ приглашает юных преображенцев в сказочный мир
Далее:
Читайте также:
Ещё

РГБМ приглашает юных преображенцев в сказочный мир 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Следующее интерактивное занятие в детской комнате библиотеки решили посвятить «Малахитовой шкатулке» Павла Бажова.
Пока молодые родители листают книги и журналы в читальных залах библиотеки, с их детьми будет заниматься педагог Светлана Казакова. Занятия рассчитаны на ребят в возрасте 6-10 лет. Светлана Казакова не только педагог, она еще и историк, культуролог и специалист по театральной педагогике, поэтому у неё хорошо получается разжечь в детях творческий огонек и разбудить фантазию.
В этот раз Светлана познакомит своих юных друзей с содержимым волшебной «Малахитовой шкатулки». Ребята увидят рисованный диафильм «Малахитовая шкатулка», созданный 50 лет назад замечательным художником Климентом Сапегиным.
Также малыши узнают историю создания этой сказки и попробуют придумать альтернативный финал истории.
Занятия бесплатные, но нужно предварительно записаться по телефону +7 499 161-50-33 или емейлу fiction@rgub.ru  Мероприятие состоится 30 августа в 12:00.
Адрес библиотеки: Б. Черкизовская, д. 4, стр. 1.
Управа района Преображенское: последние новости
Читателей РГБМ научат быть самодостаточными В Преображенском сделали ремонт в квартирах ветеранов Преображенцы могут отдохнуть в комнатах прохлады
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение