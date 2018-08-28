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В тувинском селе маленький мальчик вылил на себя пять литров кипятка
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В тувинском селе маленький мальчик вылил на себя пять литров кипятка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в минувшие выходные в селе Каа-Хем. Годовалый малыш был дома под присмотром дедушки. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, мужчина начал готовить обед и поставил на плиту пятилитровую кастрюлю с водой. Дедушка на короткое время отлучился на улицу, однако этого времени хватило, чтобы мальчик смог дотянуться до кастрюли с кипятком и опрокинуть ее на себя.
В результате малыш получил термические ожоги второй степени и с травматическим шоком был госпитализирован в реанимацию республиканской больницы №1 города Кызыла. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Напомним, вавгусте этого года на Алтае двухлетняя девочка опрокинула на себя ведро с кипятком. Малышку экстренно госпитализировали, однако спасти жизнь ребенка не удалось.
Фото: pixabay.com.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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