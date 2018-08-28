В тувинском селе маленький мальчик вылил на себя пять литров кипятка

Инцидент произошел в минувшие выходные в селе Каа-Хем. Годовалый малыш был дома под присмотром дедушки. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, мужчина начал готовить обед и поставил на плиту пятилитровую кастрюлю с водой. Дедушка на короткое время отлучился на улицу, однако этого времени хватило, чтобы мальчик смог дотянуться до кастрюли с кипятком и опрокинуть ее на себя.

В результате малыш получил термические ожоги второй степени и с травматическим шоком был госпитализирован в реанимацию республиканской больницы №1 города Кызыла. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Напомним, вавгусте этого года на Алтае двухлетняя девочка опрокинула на себя ведро с кипятком. Малышку экстренно госпитализировали, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

Фото: pixabay.com.