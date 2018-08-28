Рахит у детей: причины, симптомы, лечение и профилактика

Узнайте, отчего у ребенка возникает дефицит витамина D и в каких случаях повышается риск заболевания рахитом.

Часто в течение первого месяца после рождения педиатр может рекомендовать родителям заняться профилактикой рахита.

Елена Валерьевна Тиванова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) института эпидемиологии Роспотребнадзора , рассказала «Летидору», почему так важно вовремя заметить первые симптомы заболевания, какие анализы нужно сдать для диагностики, как лечить рахит и какие меры профилактики помогут избежать серьезных последствий.

Елена Валерьевна Тиванова

Что такое рахит

Рахит — заболевание, которое развивается у человека, если его организм не получает необходимого количества витамина D. Этот дефицит может быть вызван разными причинами.

Во-первых, обычным недостатком витамина в пище или в препаратах, которые мы принимаем. Во-вторых, дефицит возникает в результате нарушения всасывания витамина D в желудочно-кишечном тракте. Он усваивается только в присутствии желчи, а если у человека есть какие-либо заболевания желчного пузыря и/или желчевыводящих путей, то нормального всасывания может не происходить.

В-третьих, недостаток витамина D может быть связано с генетически обусловленным нарушением активности ферментов, участвующих в преобразовании витамина D в организме. (Витамин D поступает в организм в неактивной форме, а в процессе метаболических превращений становится активным.)

Симптомы рахита

Во-первых, витамин D принимает активное участие в фосфорно-кальциевом обмене, его нарушение приводит к негативным изменениям роста и развития костей. У детей — это искривление костей, нарушение формирование правильной кости, у взрослых — остеопороз, остеомаляция — размягчение костей и патологические переломы.

На всех фотографиях, иллюстрирующих симптоматику поздних стадий рахита, мы видим у пациента О-образные ноги, «грудь сапожника» или «куриную грудь» — с вдавленной или чрезмерно выпирающей грудиной. В местах прикрепления ребер образуются специфические наросты — так называемые, «рахитические четки».

К счастью, в нашей стране уже практически не встретишь ребенка с такой стадией рахита.

Второе, в чем участвует кальций — это мышечное сокращение. Поэтому при недостаточности витамина Д у всех наблюдается мышечная слабость — гипотония.

И третье, на что влияет дефицит витамина Д — кальций участвует во всех процессах иммунной системы, поэтому у детей наблюдается снижение иммунитета.

Какие дети относятся к группе риска

Дети, родившиеся в осенне-зимний период, больше других подвержены развитию рахита, чем «весенне-летние» малыши. Это естественно, поскольку летом при большом количестве солнечного света и длительных прогулках у ребенка в коже синтезируется больше витамина D.

Кроме того, у детей, получающих грудное вскармливание при сбалансированном питании мамы, рахит развивается гораздо реже. Больше подвержены этому заболеванию искусственники, получающие смеси с недостаточным количеством витамина.

В группе риска также малыши с нарушениями (недостаточной развитостью) желчно-выводящей системы.

Желчь у таких детей поступает в пищеварительный тракт в количестве, недостаточном для нормального всасывания и метаболизирования витамина D, даже если в пище он присутствует.

Как диагностируют рахит

Заподозрить развитие рахита в раннем возрасте можно, хотя для начальной стадии каких-либо специфических — патогномоничных — симптомов, свойственных только рахиту, практически нет.

Обычно заболевание начинает развиваться на 3-4 месяце жизни ребенка, он становится беспокойный, вялый, у него наблюдается как бы «обратное развитие», когда уже полученные и освоенные физические навыки вдруг исчезают.

Один из симптомов, позволяющих заподозрить начало рахита — усиленное потоотделение.

Особенно сильно обычно потеет голова ребенка — не только при любом физическом напряжении (например, при крике, кормлении), но даже при засыпании. Естественно малыш начинает тереться головой о подушку, что приводит к образованию проплешины на затылке.

Облысение на затылке — это тоже один из первых признаков начинающегося рахита.

Какие анализы нужно сдать

При отсутствии лечения к 6-7 месяцу болезнь прогрессирует, появляются специфические признаки нарушения костного обмена. Если при лабораторных исследованиях сыворотки в крови снижаются показатели концентрации кальция, конечно, витамин D тоже будет понижен.

Кроме того, существует, так называемая, проба Сулковича — анализ мочи, который дает быстрый (скрининговый) ответ по поводу диагностики рахита.

При дальнейшем прогрессировании специфические признаки рахита появляются и на рентгенограммах — нарушения плотности костной ткани, особенно в зонах роста костей.

Дальнейшее развитие ребенка замедляется — он будет отставать от сверстников, не пойдет вовремя, не будет активно ползать и т.д.

Как лечат рахит

Лечение рахита должно быть комплексным: витамин D в лекарственных средствах и пищевых добавках в дозах, назначенных врачом, плюс обязательное ультрафиолетовое облучение, если это зима, или пребывание на солнце в «кружевной полутени», если это лето.

Если ребенок на грудном вскармливании, его мать должна соблюдать сбалансированную диету, богатую витамином D.

Возможно, врач введет прикорм несколько раньше, чем это положено по возрасту.

Но в первую очередь необходимо выявить причину, по которой у ребенка развивается рахит. Действительно ли дело в недостаточном поступлении витамина D? Или потребляемая доза достаточная, но он не всасывается? Или всасывается, но не метаболизируется?

Врач должен назначить соответствующие анализы и ответить на эти вопросы. Потому что, если витамин D не метаболизируется из-за сниженной активности ферментов, то никакой прием витаминов ни в каких количествах в данной ситуации не поможет.

Профилактика рахита

Первое десятилетие XXI века можно без преувеличений назвать «эрой витамина D». Масштабные исследования, проведенные в разных странах, позволили выяснить, что этот витамин принимает участие не только в костном обмене, но и множестве других важных метаболических процессах. Он защищает нас от развития сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, является выраженным онкопротектором и т.д.

Профилактика рахита у ребенка должна начинается задолго до родов.

Я бы рекомендовала женщине принимать витамин D во время планирования беременности, во время беременности контролировать его уровень в сыворотке крови и придерживаться той дозы, которую назначает врач, ведущий беременность. Диета будущей мамы должна быть полностью сбалансирована, и, конечно, она должна получать необходимую дозу солнечного света.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!