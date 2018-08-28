Что делать, если бывший муж требует снизить размер алиментов на ребенка

Бывший муж создает новую семью и вдруг решает… урезать алименты вашему ребенку. Как быть в такой ситуации?

Адвокат Ольга Сабирова вспоминает случай из своей практики и дает советы мамам, бывшие мужья которых мечтают уменьшить сумму алиментов на собственного ребенка.

Ольга Сабирова

Два года назад в адвокатский кабинет обратилась женщина: бывший муж подал в суд иск об уменьшении размера алиментов на содержание сына.

У женщины была сложная финансовая ситуация, поэтому мы заключили договор на оказание юридической помощи на доступных для нее условиях оплаты. Затем продумали план отстаивания ее интересов в суде и приступили к защите.

Почему бывшие мужья решают урезать алименты

Бывший муж клиентки — обеспеченный человек, живет в большой квартире, ездит на собственном авто с личным водителем, летает исключительно бизнес-классом.

У нее же скромный доход, при этом она растит их сына-инвалида, которому 14 лет. Живут они с ребенком в крохотной комнате 9 кв. м. в малогабаритной 3-комнатной квартире, где живут еще 7 человек.

Бывший муж не согласен с мягкой манерой воспитания сына. Ему не нравится, что ребенок учится на тройки и интересуется фотографией, потому что, по мнению отца, профессия фотографа серьезной быть не может. Кроме того, отец постоянно сравнивает мальчика с сыном от второго брака, который и учится на одни пятерки, и на олимпиадах побеждает, и спортом занимается.

Алиментнообязанные бывшие супруги часто бывают недовольны размером выплат.

Они считают, что платят слишком много, а деньги бывшая супруга тратит не на ребенка, а на себя; и что при встречах с ребенком они покупают билеты в кино, сладости, подарочки, а ведь это тоже траты, хоть в алименты не входят.

К тому же у мужчины появляются и другие траты, например, на других детей, которые оказываются любимчиками. И вот тогда он начинают искать все способы уменьшения расходов на алименты для первенца. И закон дает ему такую возможность.

У кого есть законные основания для снижения размера алиментов

Основаниями для снижения размера алиментов являются материальные и семейные обстоятельства.

Причиной может быть внезапная инвалидность, из-за которой мужчина теряет возможность поддерживать доход на прежнем уровне. Снижение суммы алиментов в таких ситуациях оправданно и справедливо, но каждый случай индивидуален, и должен разрешаться судом с учетом обстоятельств дела.

Или, например, бывший супруг опять вступил в брак, и в его новой семье случилось пополнение. А когда рождается ребенок, а может и не один, соответственно увеличиваются повседневные расходы.

Однако изменение семейного положения не предполагает автоматического снижения размера алиментов.

Суд ВПРАВЕ снизить размер алиментов исходя из обстоятельств дела, однако НЕ ОБЯЗАН это делать.

Чаще всего бывшие мужья решают уменьшить размер алиментов из-за конфликтных отношений с бывшей супругой. И делают они это с помощью дорогого адвоката: через суд пытаются надавить на женщину и снизить размер алиментов, обосновывая это только тем, что у него в новом браке появились еще дети.

Как защитить интересы своих детей

Адвокат должен раскрыть и показать в суде все обстоятельства дела.

На истинное материальное положение бывшего супруга укажет тот факт, что он, например, может себе позволить слетать на Мальдивы бизнес-классом, поужинать в дорогом ресторане с новой семьей и так далее.

А со стороны бывшей супруги потребуется подтверждение, что ее ребенок нуждается в прежнем уровне дохода.

Это может быть документ от врача с назначением регулярных реабилитационных занятий в бассейне, которые необходимо оплачивать.

Все это нужно для того, чтобы суд вынес объективное решение как указано в законе: «исходя из внутреннего убеждения», сделанного на основании всестороннего изучения материалов дела.

В нашем случае мы так и сделали. Предоставили справки о стоимости недвижимости бывшего супруга, стоимости перелетов бизнес-классом. Кстати, фото из самолета он сам по незнанию предоставил в материалы дела, но снимки можно было найти и из социальных сетей. Со своей стороны мы показали, сколько стоят неоплачиваемые государством реабилитационные процедуры ребенку-инвалиду и дополнительные занятия с репетиторами. Логично сложили доказательства как пазл в одну картинку и доступно предоставили на обозрение суда.

Вуаля, в нашем случае это сработало на все 100%.

Чем закончилась история клиентки

Женщина выиграла суд дважды, ведь бывший супруг два раза подавал в суд с требованием уменьшить алименты. В семейном праве это возможно, так как отношения длятся во времени и каждый день меняются.

Конечно, мама потратила немало нервов, да и ресурсы пришлось вложить. Но все же нам удалось отстоять интересы, поскольку мы предоставили в суд все необходимые доказательства.

Клиентка добилась еще и содержания себя — как бывшая супруга, ухаживающая за ребенком-инвалидом.

Кроме того, маме еще и 80% МРОТ (минимальный размер оплаты труда) по Москве присудили, а это приятная добавка к ежемесячной невысокой зарплате. Да и затраты на юридические услуги окупились сполна.

Женщинам с похожей ситуацией советую не сдаваться и защищать свои права, ведь речь идет о комфорте ваших детей.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!