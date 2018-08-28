Видео дня: эмоциональная реакция малышки на первую встречу с пони

Такую искреннюю радость от знакомства с новым другом невозможно подделать или повторить. Смотрите это милое видео!

Наблюдать за малышами — одно удовольствие, ведь каждый день крохи открывают для себя что-то новое и испытывают невероятные эмоции. Родители, словно папарацци, следят за каждым шагом своих детей и при каждом удобном случае снимают их на смартфон, чтобы сохранить эти трогательные моменты на память.

Маленькая героиня этого видео тоже всегда находится в центре внимания мамы и папы. Семья отправилась на свадьбу к своим друзьям. Малышка Лиси, настоящая принцесса в пышном платье, не смогла пропустить это мероприятие. На радость девочке она не только хорошо провела время на торжестве, но и познакомилась с новым другом.

Посмотрите, как Лиси впервые увидела пони, и как эта встреча привела девочку в полный восторг! Малышка улыбается, звонко смеется, прикасаясь своей ладошкой к мордочке лошади.

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