Ещё
Видео дня: эмоциональная реакция малышки на первую встречу с пони
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео дня: эмоциональная реакция малышки на первую встречу с пони 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Такую искреннюю радость от знакомства с новым другом невозможно подделать или повторить. Смотрите это милое видео!
Наблюдать за малышами — одно удовольствие, ведь каждый день крохи открывают для себя что-то новое и испытывают невероятные эмоции. Родители, словно папарацци, следят за каждым шагом своих детей и при каждом удобном случае снимают их на смартфон, чтобы сохранить эти трогательные моменты на память.
Маленькая героиня этого видео тоже всегда находится в центре внимания мамы и папы. Семья отправилась на свадьбу к своим друзьям. Малышка Лиси, настоящая принцесса в пышном платье, не смогла пропустить это мероприятие. На радость девочке она не только хорошо провела время на торжестве, но и познакомилась с новым другом.
Посмотрите, как Лиси впервые увидела пони, и как эта встреча привела девочку в полный восторг! Малышка улыбается, звонко смеется, прикасаясь своей ладошкой к мордочке лошади.
Если вы еще не видели этот забавный ролик, скорее смотрите!
Letidor.ru: последние новости
Чувство вины и тревога – это нормально: 4 факта, которые приободрят любую маму Как подготовить ребенка к детскому саду, чтобы не травмировать его 4 совета, как справиться с трудным поведением ребенка и сохранить свои нервы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение