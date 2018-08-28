Женщина избила младенца в коляске. Ее разыскивают

В Facebook был опубликован ролик, на кадрах которого видно, как неизвестная женщина и ребенок избивают младенца в коляске. Инцидент произошел в одном из парков Харькова. После этого украинцы взялись за поиски извергов. Об этом сообщило ИА Nation News.

Тревогу по поводу произошедшего пользователи забили сразу по ряду причин. Как стало известно, подобные случае систематически повторяются, и, как только женщина и ребенок, избивающие младенца, попадают в поле зрения местных жителей, они быстро удаляются.

Кем приходятся младенцу его обидчики на данный момент не известно. Пользователи предполагают, что женщина является либо матерью, либо няней малыша.