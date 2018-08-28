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В Кемеровском районе 4-летний мальчик не пускал родителей в квартиру
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В Кемеровском районе 4-летний мальчик не пускал родителей в квартиру 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровские спасатели пришли на помощь 4-летнему мальчику, запертому в квартире.
Как сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения, вызов на пульт диспетчера поступил из поселка Ясногорский в 20:15 часов накануне. Молодая семейная пара ненадолго вышла из квартиры, чтобы проводить бабушку. В это время их 4-летний сын подбежал к двери и закрылся на щеколду.
Спасатели попали в квартиру через балкон по штурмовой лестнице. Ребенок в это время сидел в зале и смотрел мультфильмы, в медицинской помощи он не нуждался.
За годы своего существования специалисты Кемеровской службы спасения оказали помощь тысячам детей. В 2018 году служба отмечает 20-летний юбилей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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