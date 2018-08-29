Следователи в Амурской области возбудили дело против родителей девочки за жестокое обращение с ребенком

Против двух жителей Шимановска в Амурской области возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК РФ. Об этом сообщил сайт прокуратуры Амурской области.

Правоохранители установили, что двое жителей Шимановска длительное время издевались над малолетней дочерью и не исполняли обязанности по воспитанию ребенка.

В мае 2018 года девочку изъяли из семьи. Ребенка поместили в приют. В июле суд лишил двух жителей Шимановска родительских прав.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Шимановского района», — сообщили в пресс-службе ведомства.