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Следователи в Амурской области возбудили дело против родителей девочки за жестокое обращение с ребенком
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Следователи в Амурской области возбудили дело против родителей девочки за жестокое обращение с ребенком 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Против двух жителей Шимановска в Амурской области возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК РФ. Об этом сообщил сайт прокуратуры Амурской области.
Правоохранители установили, что двое жителей Шимановска длительное время издевались над малолетней дочерью и не исполняли обязанности по воспитанию ребенка.
В мае 2018 года девочку изъяли из семьи. Ребенка поместили в приют. В июле суд лишил двух жителей Шимановска родительских прав.
«Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Шимановского района», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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