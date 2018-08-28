Ещё
«Давай не скажем маме»: костромичи расскажут страшные истории из детства
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Давай не скажем маме»: костромичи расскажут страшные истории из детства 

k1news.ru 20 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромские поисковики из отряда «Лиза Алерт» запускают в социальных сетях остросоциальный флешмоб «Давай не скажем маме». Эта акция обратит внимание общества на проблему похищения детей людьми с психическими и сексуальными расстройствами, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Идея запуска акции появилась после того, как отряд разместил в социальных сетях рекомендации для людей, которым кажется, что ребенка хотят похитить. Рекомендации обозначали, что делать в подобных ситуациях.
Жители региона бурно отреагировали на это и начали делиться историями из собственной жизни, когда действия взрослых угрожали им. Кто-то вспоминал соседа, который предлагал подарить котенка и посмотреть у него дома «кое-что интересное», кто-то с ужасом вспоминает, как чужой человек пытался его куда-то утащить.
Время идет, но плохие взрослые никуда не делись. В жизни наших детей они, к сожалению, тоже присутствуют. Мы можем рассказать детям о том, как правильно вести себя с такими взрослыми, о том, что подобное происходило и с нами. Это будет стимулом к осторожному поведению.
Вы можете делиться историями из детства, когда к вам проявляли интерес люди с явными сексуальными отклонениями, в социальных сетях и ставить хэштег #давайнескажеммаме.
k1news.ru: последние новости
Родители костромских студентов могут получать повышенную пенсию Нужна помощь: малыш из Костромы лежит в реанимации больше двух месяцев Костромичей призывают помочь детям вместо покупки шикарных букетов на 1 сентября
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение