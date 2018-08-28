«Давай не скажем маме»: костромичи расскажут страшные истории из детства

Костромские поисковики из отряда «Лиза Алерт» запускают в социальных сетях остросоциальный флешмоб «Давай не скажем маме». Эта акция обратит внимание общества на проблему похищения детей людьми с психическими и сексуальными расстройствами, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Идея запуска акции появилась после того, как отряд разместил в социальных сетях рекомендации для людей, которым кажется, что ребенка хотят похитить. Рекомендации обозначали, что делать в подобных ситуациях.

Жители региона бурно отреагировали на это и начали делиться историями из собственной жизни, когда действия взрослых угрожали им. Кто-то вспоминал соседа, который предлагал подарить котенка и посмотреть у него дома «кое-что интересное», кто-то с ужасом вспоминает, как чужой человек пытался его куда-то утащить.

Время идет, но плохие взрослые никуда не делись. В жизни наших детей они, к сожалению, тоже присутствуют. Мы можем рассказать детям о том, как правильно вести себя с такими взрослыми, о том, что подобное происходило и с нами. Это будет стимулом к осторожному поведению.

Вы можете делиться историями из детства, когда к вам проявляли интерес люди с явными сексуальными отклонениями, в социальных сетях и ставить хэштег #давайнескажеммаме.