Заканчиваются каникулы, и дети, находившиеся все лето под присмотром вожатых в лагерях и бдительных бабушек в деревнях, возвращаются в город. Как сделать школьные будни максимально безопасными?
Сервисы в помощь
Где сейчас ребенок, чем он занят — главные, но не единственные вопросы, занимающие родителей в течение дня. Помочь с ответами может специальный «Детский пакет» от мобильного оператора, которым вы пользуетесь. К примеру, у МТС в такой пакет входит сразу несколько полезных услуг, помогающих бороться с основными родительскими страхами:
— А вдруг ребенок увидит в интернете что-то «не то»?Функция «Родительский контроль» блокирует на смартфоне ребенка весь опасный контент от «взрослых» сайтов до онлайн-казино;
— Пишу «Ты где?», а он не отвечает! — с помощью SMS-запроса родители могут посмотреть местоположение ребенка на карте. Услуга геолокацииработает на любых моделях телефонов, так что даже с самым простым кнопочным аппаратом ребенок не исчезнет из вашего поля зрения.
— Сейчас нажмет не туда и деньги спишутся… — сервис «Запрет контента» ограничивает звонки и SMSна платные короткие номера, грозящие обернуться огромным минусом на балансе;
— Неужели опять «на нуле»? — родители в любой момент могут дистанционно проконтролировать, сколько денег у ребенка на счете и при необходимости сразу пополнить его баланс.
Стоимость «Детского пакета» МТС — 100 рублей в месяц, подключить его можно в личном кабинете или с помощью USSD-запроса *111*1112# (запрос нужно отправлять с телефона ребенка).
В соцсети без опаски
Категорически запрещать школьнику заводить страничку ВКонтакте или профиль в Instagram — бессмысленно и никак не способствует укреплению доверительных отношений в семье. Лучше поговорить с ребенком про опасности, подстерегающие в социальных сетях, и рассказать, как их избежать. Нужно ли реагировать на оскорбления сетевых «троллей», что делать, если тебя травят в интернете, принимать ли заявки в друзья от незнакомых людей — вопросы, которые подчас ставят в тупик даже взрослых. Найти на них ответы можно вместе, посмотрев специальный урок безопасного интернета от проекта «Дети в Интернете» — совместной разработки Фонда Развития Интернет и компании МТС при поддержке Министерства связи Российской Федерации.
Интернет на пользу
Часто родители ограничивают детей во времени, проведенном за компьютером или планшетом, считая такой досуг бессмысленным. Доля истины в этом есть, но порой ребенку нужно просто дать альтернативу, показав «полезную» сторону интернета. За час, проведенный у монитора, можно собрать три урожая в «Веселом фермере» — а можно посмотреть пару видеоуроков, прокачать свои творческие способности и отправить работу на всероссийский конкурс, главным призом в котором является поездка в Москву. Такие возможности предоставляет всем российским школьникам благотворительный проект МТС «Поколение М». Любой ребенок от 6 до 18 лет может выбрать одну или несколько творческих номинаций, загрузить свои работы на сайт и ждать, когда «звездное» жюри, включающее певицу Полину Гагарину, мультипликатора Константина Бронзита, режиссера Бориса Грачевского и других известных деятелей культуры и искусства, подведет итоги и назовет самых талантливых ребят. Кстати, в этом году оренбургские школьники по-настоящему «зажгли» в «Поколении М»: близнецы Алтынай и Кумисай Шариповы вошли в тройку победителей fashion-номинации и отправятся в Москву на стажировку к дизайнеру Игорю Гуляеву, а рисунки шести юных оренбургских художников проиллюстрируют сборник русской классики, выходящий осенью в издательстве ЭКСМО.