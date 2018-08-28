Дети в Интернете. Безопасность оренбургских школьников — в руках родителей

Заканчиваются каникулы, и дети, находившиеся все лето под присмотром вожатых в лагерях и бдительных бабушек в деревнях, возвращаются в город. Как сделать школьные будни максимально безопасными?

Сервисы в помощь

Где сейчас ребенок, чем он занят — главные, но не единственные вопросы, занимающие родителей в течение дня. Помочь с ответами может специальный «Детский пакет» от мобильного оператора, которым вы пользуетесь. К примеру, у МТС в такой пакет входит сразу несколько полезных услуг, помогающих бороться с основными родительскими страхами:

— А вдруг ребенок увидит в интернете что-то «не то»?Функция «Родительский контроль» блокирует на смартфоне ребенка весь опасный контент от «взрослых» сайтов до онлайн-казино;

— Пишу «Ты где?», а он не отвечает! — с помощью SMS-запроса родители могут посмотреть местоположение ребенка на карте. Услуга геолокацииработает на любых моделях телефонов, так что даже с самым простым кнопочным аппаратом ребенок не исчезнет из вашего поля зрения.

— Сейчас нажмет не туда и деньги спишутся… — сервис «Запрет контента» ограничивает звонки и SMSна платные короткие номера, грозящие обернуться огромным минусом на балансе;

— Неужели опять «на нуле»? — родители в любой момент могут дистанционно проконтролировать, сколько денег у ребенка на счете и при необходимости сразу пополнить его баланс.

Стоимость «Детского пакета» МТС — 100 рублей в месяц, подключить его можно в личном кабинете или с помощью USSD-запроса *111*1112# (запрос нужно отправлять с телефона ребенка).

В соцсети без опаски

Категорически запрещать школьнику заводить страничку ВКонтакте или профиль в Instagram — бессмысленно и никак не способствует укреплению доверительных отношений в семье. Лучше поговорить с ребенком про опасности, подстерегающие в социальных сетях, и рассказать, как их избежать. Нужно ли реагировать на оскорбления сетевых «троллей», что делать, если тебя травят в интернете, принимать ли заявки в друзья от незнакомых людей — вопросы, которые подчас ставят в тупик даже взрослых. Найти на них ответы можно вместе, посмотрев специальный урок безопасного интернета от проекта «Дети в Интернете» — совместной разработки Фонда Развития Интернет и компании МТС при поддержке Министерства связи Российской Федерации.

Интернет на пользу