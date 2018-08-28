Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей

Звёзды любят выставлять жизнь напоказ, и даже во время беременности не упускают возможность покрасоваться пере камерами, рассказывая все подробности. Но есть и знаменитости, которые не просто оберегают себя в период ожидания малыша, но и скрывают имена отцов детей.

1. Светлана Лобода . Певица недавно стала мамой во второй раз. От гражданского супруга, хореографа Андрея Царя у неё есть семилетняя дочь. Кто стал отцом второй малышки, Светлана не говорит.

3. Агния Дитковските . Впервые актриса стала мамой в 2015 году: в браке с актёром Алексеем Чадовым у неё родился сын. Когда мальчику было около года, Агния и Алексей расстались. Весной 2017 года Дитковските родила второй раз, но подробности этого события неизвестны.

4. Татьяна Навка . Олимпийская чемпионка была замужем за тренером по фигурному катанию Александром Жулиным , в 2000 году родила дочь, но в 2010 году с Жулиным рассталась. В 2014 году Татьяна родила вторую дочку, но какое-то время скрывала, кто является её отцом. Летом 2015 года подробности рождения девочки стали достоянием общественности. Выяснилось, что ещё в 2010 году Татьяна начала встречаться с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым , который на тот момент был женат. Разводом Песков начал заниматься лишь после рождения у него и Навки дочери, и в 2015 году Татьяна и Дмитрий стали семьёй.

О других звёздах, скрывавших имена отцов детей, смотрите в видео.