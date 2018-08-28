Бабушка трех студентов: отличные оценки в школах не ставят, а дарят

Школьный репетитор из Самары Евгения Петровна лично готовила трех внуков (Константина, Алису и Машу) к поступлению в вузы — самарский, московский и петербургский. Плюсы и минусы современной школы она знает не понаслышке. Ее советы современным родителям и школьным педагогам можно свести к формуле: «Не лгите ни себе, ни детям».

Двух баллов недобрала для попадания в «вышку» — НИУ «Высшая школа экономики» — на бюджет. Но приземлилась точно, где планировала.

Копии школьного аттестата отправила в пять вузов — два самарских, два питерских и в РЭУ имени Г. В. Плеханова. В этот последний она тоже поступила, между прочим. Но перебираться в Москву не захотела: «Это был запасной вариант». Взяла курс на Петербург.

Нам бы, ее близким, радоваться за дочку и внучку, а мы переживаем: «Как же ты будешь там, Маша, в общежитии одна?». А внучка: «Общежитие? Да я о нем еще год назад все самое важное почерпнула на сайте. И отлично себя в его интерьерах представляю». Давай перечислять: столько-то человек в комнате, полтора часа в один конец от подъезда до подъезда с одной пересадкой. И где по дороге собирается перекусить.

Человек понимает, чего хочет. Знает, как этого достигнуть. Что ж плохого?

Конечно, было бы удобнее, если бы Маша выбрала московский вуз. Нам, взрослым. Ведь от Москвы до Самары дорога поближе. Вдобавок моя старшая внучка Алиса, которая с прошлого года учится в МИФИ , была бы с Машей рядом.

Но мы в ее дела не вмешиваемся. У нас в семье правило — слушать желания ребенка.

Обычно взрослые стоят стеной: будешь поступать туда, и точка. Страхуются, чтобы яблоко от яблони не слишком далеко отлетало. «Я врач, и ты им будешь, вот увидишь…». Достоинства в таком подходе есть, но минусов больше. Особенно, если приплюсовать к ним еще и масштабную бюджетную пробоину от подобных метаний по сторонам.

Знакомый юноша по щучьему велению родителей поступил через «не хочу» на прикладную физику (отделение оптики). В том же, опять-таки, Питере. После трех курсов из 25 ребят в группе осталось десять. В результате деньги, выделенные на обучение несостоявшихся специалистов, выброшены на ветер.

На мой взгляд, сразу учитывать личные предпочтения ученика, абитуриента было бы намного выгоднее. Всем. Хотя понятно — любящим родителям привычнее сделать за него. И проще.

К сожалению, облегчением участи младшего поколения мы занимаемся не только в семье. Как репетитор по физике с внушительным стажем могу утверждать, что сегодня «пятерки» с «четверками» в школах не ставят, а дарят. За то, что «хорошая девочка» тихо себя ведет, прямо спинку держит — право, молодец, на тебе «пятерку». А там и «трех» нет, как репетитор я это ясно вижу.

Но родители верят в эти «пятерки», что очень опасно. Нельзя с этим мириться, иначе все будем лечиться у никудышных врачей, учиться у равнодушных учителей, покупать услуги, предоставляемые круглыми троечниками.

Поэтому в канун Дня знаний обратилась бы к учителям с нижайшей просьбой.

Первая и главная рекомендация: не обманывайте родителей и детей, не ставьте «липу»! Будьте мужественны! (Честность перед лицом ученика, его семьи, коллег-предметников и управленцев требует от педагогов много мужества.)

Другой совет — родителям: спокойнее оценивайте ребенка, без иллюзий и театральных истерик. Если он не ездит на международные олимпиады по математике, не играет на скрипке и не конструирует межпланетные корабли, то в этом ничего плохого нет. Дайте ему возможность самому попробовать себя в каком-то интересном для него, хотя для вас и не настолько важном деле.

Третий совет (мамам и папам): как можно больше рассказывайте детям о профессиях. Они часто понятия не имеют, кто это такие — звукооператор, художник-мультипликатор, дизайнер, нанотехнолог, морской спасатель, строитель, программист. Не надо надеяться на школу: дескать, учитель классный час организует со слайд-презентацией и ликвидирует пробелы. Поверьте, когда рассказывает родитель, это надолго остается в детском сердце.