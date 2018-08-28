«В гостях хорошо, а дома лучше». В Дагестане более 300 сирот получат жилье до конца года

«В гостях хорошо, а дома лучше». В Дагестане более 300 сирот получат жилье до конца годаНа межрегиональном форуме приемных родителей начальник отдела защиты прав и интересов детей Минобрнауки РД Джамал Атаев сообщил, что 313 детей будут обеспечены жилищной площадью до конца 2018 года.

Атаев отметил, что на сегодняшний день в нашем регионе в очереди за жильем стоят более 2,5 тыс. людей. В этом году 313 детей обеспечат жильем, которые остались без попечения родителей.

Также начальник отдела защиты прав и интересов детей Минобрнауки РД добавил, что в нашей стране принят новый закон, который предусматривает новый механизм обеспечения сирот жильем. Данный вопрос будет перерассмотрен в январе следующего года. Отметим, что в республике число родителей, лишенных родительских прав, уменьшается. Помимо этого, по словам Д. Атаева, за последние несколько в регионе реорганизованы два детских дома.