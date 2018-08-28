Ещё
«В гостях хорошо, а дома лучше». В Дагестане более 300 сирот получат жилье до конца года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В гостях хорошо, а дома лучше». В Дагестане более 300 сирот получат жилье до конца года 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
«В гостях хорошо, а дома лучше». В Дагестане более 300 сирот получат жилье до конца годаНа межрегиональном форуме приемных родителей начальник отдела защиты прав и интересов детей Минобрнауки РД Джамал Атаев сообщил, что 313 детей будут обеспечены жилищной площадью до конца 2018 года.
Атаев отметил, что на сегодняшний день в нашем регионе в очереди за жильем стоят более 2,5 тыс. людей. В этом году 313 детей обеспечат жильем, которые остались без попечения родителей.
Также начальник отдела защиты прав и интересов детей Минобрнауки РД добавил, что в нашей стране принят новый закон, который предусматривает новый механизм обеспечения сирот жильем. Данный вопрос будет перерассмотрен в январе следующего года. Отметим, что в республике число родителей, лишенных родительских прав, уменьшается. Помимо этого, по словам Д. Атаева, за последние несколько в регионе реорганизованы два детских дома.
Mirmol.ru: последние новости
Место подвигу есть всегда. В Махачкале турист из Липецка спас тонущих в море детей «Мой хадж» Ибрахим Яхиев о паломничестве в Мекку «Пью чай с друзьями». Башир Магомедов опровергает свое задержание
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток9
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение