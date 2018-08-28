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Медики Тольятти спасали малыша с повреждениями, похожими на следы побои
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Медики Тольятти спасали малыша с повреждениями, похожими на следы побои
Волга Ньюс
1 час назад
Женский форум
Ребенок был доставлен при содействии правоохранителей в лечебное учреждение, где ему оказывалась медицинская помощь.
При каких обстоятельствах малыш пострадал, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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