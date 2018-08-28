Ещё
Медики Тольятти спасали малыша с повреждениями, похожими на следы побои
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики Тольятти спасали малыша с повреждениями, похожими на следы побои 

Волга Ньюс 1 час назад
Ребенок был доставлен при содействии правоохранителей в лечебное учреждение, где ему оказывалась медицинская помощь.
При каких обстоятельствах малыш пострадал, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Волга Ньюс: последние новости
В Советском районе Самары из окна выпал трехлетний мальчик В поезде "Анапа-Новокузнецк" в Самаре малыш получил обширные ожоги, опрокинув стакан с кипятком В Самарской области приставы нашли ребенка, незаконно привезенного в страну
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение