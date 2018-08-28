Путин: поддержка детей с ограниченными возможностями воспитывает общество

НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости . Оказание поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе вовлечение их в учебный процесс вместе со здоровыми детьми воспитывает общество в целом, делает его полноценным, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и родителями учащихся новой средней школы №2 города Обь Новосибирской области.

"Безусловно, одним из преимуществ этой школы является инклюзивное образование. Здесь будут иметь возможность заниматься дети с ограниченными возможностями по здоровью. Поэтому у меня огромная просьба к преподавателям и родителям… Вы и сами это понимаете, но, тем не менее, нужно обязательно настраивать детей на то, чтобы они все чувствовали себя равными среди равных в большом полутысячном коллективе", — сказал Путин.

Он отметил, что нужно добиваться того, чтобы здоровые дети внимательно относились к детям с ограниченными возможностями здоровья, тем более, что в новой школе для этого созданы все возможности. Здесь есть специальное помещение для занятий спортом, лечебно-профилактическими тренировками, лифт, пандусы и так далее.

"Но еще важнее, создать общий моральный настрой на то, чтобы оказывать поддержку таким детям. Главное, что это воспитывает общество в целом, делает нас полноценными, настроенными на помощь и поддержку друг друга. Здесь, в таких образовательных центрах как ваш, этим можно и очень нужно заниматься", — сказал глава государства.