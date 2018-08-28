Ещё
Путин: поддержка детей с ограниченными возможностями воспитывает общество
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин: поддержка детей с ограниченными возможностями воспитывает общество 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Оказание поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе вовлечение их в учебный процесс вместе со здоровыми детьми воспитывает общество в целом, делает его полноценным, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и родителями учащихся новой средней школы №2 города Обь Новосибирской области.
"Безусловно, одним из преимуществ этой школы является инклюзивное образование. Здесь будут иметь возможность заниматься дети с ограниченными возможностями по здоровью. Поэтому у меня огромная просьба к преподавателям и родителям… Вы и сами это понимаете, но, тем не менее, нужно обязательно настраивать детей на то, чтобы они все чувствовали себя равными среди равных в большом полутысячном коллективе", — сказал Путин.
Он отметил, что нужно добиваться того, чтобы здоровые дети внимательно относились к детям с ограниченными возможностями здоровья, тем более, что в новой школе для этого созданы все возможности. Здесь есть специальное помещение для занятий спортом, лечебно-профилактическими тренировками, лифт, пандусы и так далее.
"Но еще важнее, создать общий моральный настрой на то, чтобы оказывать поддержку таким детям. Главное, что это воспитывает общество в целом, делает нас полноценными, настроенными на помощь и поддержку друг друга. Здесь, в таких образовательных центрах как ваш, этим можно и очень нужно заниматься", — сказал глава государства.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение