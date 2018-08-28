Безобразные выходки звёздных отпрысков

Выходки подростков частенько огорчают родителей. Звёздные папы и мамы — не исключение, им тоже приходится сталкиваться с подростковым бунтом. И иногда поступки отпрысков знаменитостей, о которых становится известно общественности, выглядят по-настоящему безобразными.

1. Кэмерон Дуглас . Сын актёра Майкла Дугласа и внук легенды кино Кирка Дугласа Кэмерон в 2010 году попал за решётку за торговлю наркотиками. Кэмерон не только продавал запрещённые препараты, но и сам их употреблял.

3. Джейси Чан . Сын актёра Джеки Чана в 2014 году был задержан за употребление запрещённых веществ. Суд приговорил парня к заключению на срок 6 месяцев.

4. Борис Ливанов . В 2009 году в ходе драки сын актёра, сценариста и режиссёра Василия Ливанова убил человека. Сначала мужчину хотели судить за убийство, но звёздный отец добился смягчения статьи, однако Борис всё равно отправился в тюрьму на 9 лет. В 2014 году он был освобождён досрочно.