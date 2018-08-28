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Безобразные выходки звёздных отпрысков
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Безобразные выходки звёздных отпрысков 

Рамблер 50 минут назад
Выходки подростков частенько огорчают родителей. Звёздные папы и мамы — не исключение, им тоже приходится сталкиваться с подростковым бунтом. И иногда поступки отпрысков знаменитостей, о которых становится известно общественности, выглядят по-настоящему безобразными.
1. Кэмерон Дуглас. Сын актёра Майкла Дугласа и внук легенды кино Кирка Дугласа Кэмерон в 2010 году попал за решётку за торговлю наркотиками. Кэмерон не только продавал запрещённые препараты, но и сам их употреблял.
2. Сергей Бондарчук. Сын режиссёра Фёдора Бондарчука «прославился» в 17 лет после драки с теннисистом Маратом Сафиным. Фёдор вынужден принести извинения спортсмену через СМИ.
3. Джейси Чан. Сын актёра Джеки Чана в 2014 году был задержан за употребление запрещённых веществ. Суд приговорил парня к заключению на срок 6 месяцев.
4. Борис Ливанов. В 2009 году в ходе драки сын актёра, сценариста и режиссёра Василия Ливанова убил человека. Сначала мужчину хотели судить за убийство, но звёздный отец добился смягчения статьи, однако Борис всё равно отправился в тюрьму на 9 лет. В 2014 году он был освобождён досрочно.
5. Скаут Уиллис. Средняя дочь актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур несколько лет назад прогулялась по Нью-Йорку топлесс. Младшая Таллула попалась на употреблении наркотиков, после чего Брюс отправил её на принудительное лечение от наркозависимости.
Женский форум2
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