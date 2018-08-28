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#почему_я_делаю_прививки — новый флешмоб запустили в социальных сетях
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#почему_я_делаю_прививки — новый флешмоб запустили в социальных сетях 

CHIPS journal 52 минуты назад
Фото: CHIPS journal
Родители, вакцинирующие своих детей, решили объединиться в виртуальном пространстве и рассказать, зачем они это делают. В сети запустили флешмоб в поддержку вакцинации с хештегом #почему_я_делаю_прививки. В течение месяца каждый желающий сможет поделиться своими соображениями на этот счет и высказать свое собственное мнение к прививкам.
Противники вакцинации обычно публикуют в соцсетях открытые аргументы против прививок, а сторонникам кажется, что польза прививик очевидна без дополнительной информации. А это не так. Активисты группы «Прививка от мракобесия» сочли, что аргументация за вакцинацию должна быть более активной. Именно они призвали родителей делиться информацией и опытом.
Пользователи написали:
Почему я делаю прививки? Наверное, просто потому, что немного больше читаю, в основном переводную медицинскую литературу, немного больше думаю, анализирую, сопоставляю, немного чаще встречаю хороших врачей, немного больше знаю о доказательной медицине. В жизни много опасностей, против которых я бессильна, поэтому хотя бы против управляемых инфекций я смогу защитить свою дочь и себя.
Да потому что это правильно, мудро, здорОво, заботливо. Безусловно, и очень ответственно. Но просто мракобесно бояться не надо. Нужно совместно с врачом анализировать состояние ребёнка и принимать правильное решение. Тогда мы будем спокойны за счастливое будущее наших детей.
Потому что помню, каково это, ветрянка и подозрение на коклюш. Потому что я мать, а не «яжмать». Полому что у меня есть мозг и я им пользуюсь.
20 августа Всемирная Организация Здравоохранения проинформировала о вспышке кори в Европе. Распространение заболевания стало возможным из-за масштабного отказа от прививок.
Кроме того, в России через 2 месяца начнется сезон заболеваемости гриппом. Всем желающим уже сейчас можно привиться от болезни. Сделать это можно до 28 октября.
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